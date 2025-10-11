- Anzeige -
DEL 2025/26 live: Red Bull München - Kölner Haie - Topspiele im kostenlosen Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 30.01.2026
  • 21:14 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist in vollem Gange. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Eisbären Berlin in die DEL-Spielzeit, die 32. Spielzeit der Wettbewerbs-Historie.

Simon Wolf (Torwart, EHC Red Bull Muenchen, 25) - hier beim Warmup - ist heute Startgoalie GER, EHC Red Bull Muenchen vs. Eisbaeren Berlin, Eishockey, DEL, 37. Spieltag, Saison 2025 2026, 06.01.202...

DEL LIVE und kostenlos: Red Bull München - Kölner Haie

Am 01. März ab 16:15 Uhr im Joyn-Livestream.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der DEL im kostenlosen Livestream verfolgen.

ran gibt alle wichtigen Informationen zur Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL).

DEL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welches Spiel wird live übertragen?

  • Begegnung: Red Bull München - Kölner Haie
  • Wettbewerb: Deutsche Eishockey Liga, DEL
  • Datum und Uhrzeit: 01. März 2026, 16:30 Uhr
  • Spielort: SAP Garden, München

Externer Inhalt

DEL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

In der DEL-Saison 2025/26 sind 14 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Deutschen Eishockey-Liga über Joyn im Livestream zu sehen sein.

Das Wichtigste zur DEL in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im auf Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der DEL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen. DF1 zeigt jeden Sonntag eine Partie ab 16:30 Uhr im Free-TV.

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es alle Partien im Livestream bei Magenta Sport. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

