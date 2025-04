Die Berliner Spieler treffen aufgrund der Meisterfeier am Donnerstagabend in Düsseldorf ein – genauso wie Maksymilian Szuber (Tuscon Roadrunners /AHL), der direkt aus Nordamerika anreist. Mit Dominik Kahun (Lausanne HC) und Justin Schütz (Kölner Haie) ergänzen zwei Spieler das Team, die bis ins Playoff-Finale gekommen sind.

DEB-Team: Finaler Test gegen die USA

"Wir haben wie erwartet nochmal einen größeren Umbruch im Kader, dabei haben wir auch die Erkenntnisse aus den ersten drei Vorbereitungsphasen mitgenommen", begründete Kreis die Entscheidungen.

Zudem seien manche Spieler nach dem Playoff-Finale angeschlagen wie Moritz Müller oder Kai Wissmann, so der Bundestrainer: "Wir sind überzeugt, eine starke Gruppe zusammen zu haben, mit der wir in die abschließende Vorbereitungsphase gehen."

Im Düsseldorfer PSD Bank Dome findet am Sonntag das abschließende Länderspiel der WM-Vorbereitung statt. Dabei kommt es ab 17 Uhr zum Aufeinandertreffen mit den USA. "Für uns ist wichtig, weiter als Einheit zusammenzuwachsen und vor allem unser Spiel und unser System zu verinnerlichen. Insofern ist das Länderspiel gegen die USA eine wichtige Standortbestimmung wenige Tage vor dem WM-Start", sagte Kreis.

Am kommenden Montag tritt die Nationalmannschaft die Reise in den WM-Spielort Herning an. Am Dienstag steht die erste Eiseinheit vor dem WM-Start auf dem Programm.

Am Samstag, den 10. Mai, startet die deutsche Mannschaft mit dem Spiel gegen Ungarn in das WM-Turnier (16:20 Uhr). Einen Tag später geht es gegen Kasachstan (16:20 Uhr).

