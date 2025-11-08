Eishockey
Deutschland Cup: DEB-Männer unterliegen starken Österreichern
- Aktualisiert: 08.11.2025
- 22:18 Uhr
- SID
Klatsche für die deutschen Eishockey-Cracks beim Heimturnier: Im zweiten Spiel des Deutschland Cups unterliegt das Team von Bundestrainer Harold Kreis starken Österreichern.
Deutschlands Eishockey-Männer haben auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Italien einen herben Dämpfer kassiert. Beim Deutschland Cup in Landshut unterlag das Team von Bundestrainer Harold Kreis im zweiten Spiel gegen starke Österreicher mit 2:5 (0:1, 1:1, 1:3). Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt aber erst am Sonntag gegen die Slowakei (14.45 Uhr/MagentaSport).
Im Vergleich zum dominanten Auftaktsieg gegen Lettland (4:1) zeigte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Samstagabend viel Luft nach oben. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Kapitän Moritz Müller (30.) genügte gegen den bissigen Nachbarn nicht, spät traf noch Philipp Preto (58.).
Letzte Chance für Bewerbung um Olympia-Ticket
Für die Österreicher, die als einzige der vier in Landshut vertretenen Nationen nicht für die Winterspiele qualifiziert sind, waren Vinzenz Rohrer (15., 52.), Paul Huber (32.), Leon Wallner (41.) und Dominic Zwerger (55.) erfolgreich.
Das Heimturnier in Niederbayern ist die letzte Chance für die Spieler, sich abseits des Liga-Alltags für eine Nominierung für die Winterspiele 2026 zu empfehlen. Vor dem Höhepunkt in Italien trifft die Mannschaft nicht mehr aufeinander, die Plätze im Kader sind auch aufgrund der Teilnahme der deutschen NHL-Stars rar.