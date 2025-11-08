Anzeige
Eishockey

Deutschland Cup: DEB-Männer unterliegen starken Österreichern

  • Aktualisiert: 08.11.2025
  • 22:18 Uhr
  • SID

Klatsche für die deutschen Eishockey-Cracks beim Heimturnier: Im zweiten Spiel des Deutschland Cups unterliegt das Team von Bundestrainer Harold Kreis starken Österreichern.

Deutschlands Eishockey-Männer haben auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Italien einen herben Dämpfer kassiert. Beim Deutschland Cup in Landshut unterlag das Team von Bundestrainer Harold Kreis im zweiten Spiel gegen starke Österreicher mit 2:5 (0:1, 1:1, 1:3). Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt aber erst am Sonntag gegen die Slowakei (14.45 Uhr/MagentaSport).

Im Vergleich zum dominanten Auftaktsieg gegen Lettland (4:1) zeigte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Samstagabend viel Luft nach oben. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Kapitän Moritz Müller (30.) genügte gegen den bissigen Nachbarn nicht, spät traf noch Philipp Preto (58.).

Anzeige
Anzeige

Letzte Chance für Bewerbung um Olympia-Ticket

Für die Österreicher, die als einzige der vier in Landshut vertretenen Nationen nicht für die Winterspiele qualifiziert sind, waren Vinzenz Rohrer (15., 52.), Paul Huber (32.), Leon Wallner (41.) und Dominic Zwerger (55.) erfolgreich.

Das Heimturnier in Niederbayern ist die letzte Chance für die Spieler, sich abseits des Liga-Alltags für eine Nominierung für die Winterspiele 2026 zu empfehlen. Vor dem Höhepunkt in Italien trifft die Mannschaft nicht mehr aufeinander, die Plätze im Kader sind auch aufgrund der Teilnahme der deutschen NHL-Stars rar.

Anzeige
Weitere News und Videos
Tim Stützle (li.) jubelt mit seinen Teamkollegen
News

Overtime-Krimi in Philly: Stützle wird zum Helden für Ottawa

  • 08.11.2025
  • 22:15 Uhr
Gegen Ungarn zeigte sich das DEB-Team torhungrig
News

Deutschland Cup: DEB-Frauen feiern Titel und Kantersieg

  • 08.11.2025
  • 17:01 Uhr
2023 bis 2025 fand der Deutschland Cup in Landshut statt
News

Eishockey: Deutschland Cup 2026 erstmals in Düsseldorf

  • 08.11.2025
  • 11:26 Uhr
PENNY DEL 1; Kölner Haie - Iserlohn Roosters; Köln, 12.10.2025 Hendrik Hane (Iserlohn Roosters, 32); Matias Lassen (Iserlohn Roosters, 15); Daniel Geiger (Iserlohn Roosters, 8); PENNY DEL 1; Kölner...
News

DEL 2025/26 im kostenlosen Joyn Livestream: Straubing vs. Köln live

  • 08.11.2025
  • 10:30 Uhr
Seider muss den Rangers beim Jubeln zusehen
News

NHL: Seider verliert mit Detroit

  • 08.11.2025
  • 08:08 Uhr
Bundestrainer Jeff MacLeod
News

Deutschland Cup: DEB-Frauen greifen nach erneutem Titel

  • 07.11.2025
  • 21:45 Uhr
DEL: Ice Tigers verlängern mit Trainer O’Keefe
News

DEL: Nürnberger Ice Tigers verlängern mit Trainer O’Keefe

  • 07.11.2025
  • 13:02 Uhr
Kahun erzielte gegen Lettland den Ausgleich
News

Deutschland Cup: Kahun und Kälble fallen aus, Preto rückt nach

  • 07.11.2025
  • 12:29 Uhr
Stützle und seine Senators unterliegen Sturms Bruins
News

NHL: Sturms Bruins schlagen Stützle und Ottawa

  • 07.11.2025
  • 10:12 Uhr
Gegen Lettland zeigt das DEB-Team eine reife Leistung
News

"Weltmeisterschaftsniveau": Kreis zufrieden nach DEB-Auftakt

  • 07.11.2025
  • 05:47 Uhr