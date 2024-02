Anzeige

Die deutschen Eishockey-Profis Leon Draisaitl und Tim Stützle haben in der NHL einen unterschiedlichen Samstag erlebt.

Draisaitl gewann mit den Edmonton Oilers 4:3 nach Verlängerung bei den Dallas Stars und hat weiterhin gute Chancen auf die Teilnahme an den Play-offs. Der Kölner Angreifer legte beim 32. Saisonsieg im 51. Spiel zwei Treffer auf, unter anderem den zum Sieg in der Verlängerung.

In der Western Conference liegen die Oilers auf dem sechsten Rang. Die ersten Acht qualifizieren sich für die K.o.-Runde. Zuletzt hatten Draisaitl und Co. eine Siegesserie von 16 Partien hingelegt und nur knapp den NHL-Rekord der Pittsburgh Penguis von 17 Siegen in Folge verpasst.

Stützles Ottawa Senators unterlagen unterdessen bei den Chicago Blackhawks mit 2:3. Ein Tor und ein Assist des 22-Jährigen reichten dabei nicht aus um Punkte einzufahren. Die Senators sind in der Eastern Conference auf Rang 15 weit entfernt von den Play-off-Rängen.