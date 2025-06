NHL-Draft: New York Islanders wählen Matthew Schaefer an Nummer eins

Die New York Islanders haben sich an erster Stelle des diesjährigen NHL-Drafts die Dienste des 17 Jahre alten Kanadiers Matthew Schaefer gesichert.

Der torgefährliche Verteidiger war bereits vor dem Draft im Peacock Theater von Los Angeles am höchsten gehandelt worden. Von den deutschen Talenten um David Lewandowski wurde dagegen in der ersten Runde wie erwartet noch niemand gezogen.

"Auf diesen Moment wartet man sein ganzes Leben lang", sagte Schaefer, der anschließend seiner im vergangenen Jahr an Krebs verstorbenen Mutter dankte: "Ich weiß, dass sie im Geiste bei mir ist."

Mit dem zweiten Pick wählten die San José Sharks den kanadischen Center Michael Misa, als dritter Spieler durfte sich der schwedische Stürmer Anton Frondell über einen NHL-Vertrag freuen. Bei den Chicago Blackhawks trifft er unter anderem auf den deutschen Nationalspieler Lukas Reichel. Dass einer der Deutschen früher als Runde drei ausgewählt wird, galt bereits vorab als äußerst unwahrscheinlich.

Neben Lewandowski, der erst im vergangenen Oktober von der Düsseldorfer EG in die kanadische Juniorenliga WHL zu den Saskatoon Blades gewechselt war, haben wohl Stürmer Maxim Schäfer von den Eisbären Berlin und Verteidiger Carlos Händel (Halifax Mooseheads/QMJHL) die besten Chancen, bei einem der 32 Teams unterzukommen. Die Runden zwei bis sieben beginnen am Samstagabend (18 Uhr MESZ).

Top-Pick Schaefer hatte sich zuletzt in der Ontario Hockey League bei den Erie Otters mit sieben Toren und 15 Assists in nur 17 Partien in den Vordergrund gespielt. Potenzielle Superstars wie die Top-Picks der vergangenen Jahre, Connor Bedard (2023/Chicago Blackhawks) und Macklin Celebrini (2024/San Jose Sharks) fehlten dieses Jahr im Draft.