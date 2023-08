"Es ist immer noch da", sagte Draisaitl, bevor er diese Woche am 4. jährlichen Zach Hyman Celebrity Classic Wohltätigkeits-Golfturnier im Eagles Nest Golf Club teilnahm. "Es geht nie wirklich weg, bis man es wirklich getan hat, richtig?"

Der Stürmer gab zu, dass er damit leben muss, während er und seine Teamkollegen in die Zukunft blicken und nicht in die Vergangenheit.

Leon Draisaitl sagte, dass der bittere Geschmack in seinem Mund auch 79 Tage nach dem Ausscheiden der Edmonton Oilers aus den Stanley Cup Playoffs in der letzten Saison noch anhält.

"Aber man muss nach vorne schauen. Man muss vorwärts gehen. Ich hatte meine Zeit damit und habe mich damit auseinandergesetzt. Und jetzt ist es an der Zeit, sich auf die nächste Saison vorzubereiten und es besser zu machen, wenn wir wieder an diesen Punkt kommen."

Oilers scheiterten am Stanley-Cup-Sieger

Die Oilers schieden in der zweiten Runde der Best-of-7-Serie der Western Conference in sechs Spielen gegen die Vegas Golden Knights aus. Es war das zweite Mal in Folge, dass sie gegen den späteren Stanley Cup Sieger ausschieden. Im Jahr 2022 wurden die Oilers im Western Conference Finale von den Colorado Avalanche besiegt.

Draisaitl und seine Teamkollegen wollten aus der schmerzhaften Niederlage in der Serie lernen und versuchten, in der vergangenen Saison einen weiteren Schritt nach vorn zu machen. Die Hoffnungen wurden noch größer, als die Oilers am 28. Februar den Verteidiger Mattias Ekholm von den Nashville Predators erwarben.

Stattdessen gab es noch mehr Schmerzen.

Drasaitl hat die Niederlage hart getroffen.

Der 27-Jährige stand bei der 2:5-Niederlage der Oilers gegen die Golden Knights am 14. Mai zum dritten Mal in vier Spielen ohne Punkt da.

Hinterher übernahm er die Verantwortung dafür, warum er und sein Team wieder einmal den Kürzeren gezogen haben.

"Ich muss selbst viel Verantwortung übernehmen", sagte ein emotionaler Draisaitl nach dem Spiel. "Ich war heute Abend nicht gut."