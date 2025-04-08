- Anzeige -
Eishockey

Nach tragischem Unfall-Tod von NHL-Star Johnny Gaudreau: Witwe ist erneut Mutter

  • Aktualisiert: 22.02.2026
  • 18:32 Uhr
  • SID
Article Image Media
© Imago/ZUMA Press Wire/SID

Knapp sieben Monate nach seinem tragischen Tod ist Ex-NHL-Profi Johnny Gaudreau erneut Vater geworden.

Im vergangenen Jahr erschütterte der Tod von NHL-Profi John Michael "Johnny" Gaudreau die Eishockey-Welt. Knapp sieben Monate später hat seine Witwe über Social Media bekannt gegeben, das dritte gemeinsame Kind bekommen zu haben. Meredith Gaudreau hatte im September 2024 im Rahmen der Trauerfeier für ihren Mann erklärt, erneut schwanger zu sein.

Sohn Carter Michael ist das dritte Kind des Paares nach Tochter Noa (geb. 2022) und Johnny Jr. (geb. 2024). "Er sieht genauso aus wie sein Papa", schrieb Meredith auf Instagram in ihrem Beitrag zur Geburt. Sohn Carter trägt den zweiten Vornamen "Michael" und teilt sich diesen nun mit seinem Vater. Zu den Gratulanten gehörten unter anderem die Eishockeyspieler Matthew Tkachuk und Cole Caufield.

Johnny Gaudreau war am 29. August 2024 gemeinsam mit seinem Bruder Matthew beim Radfahren in seiner Heimat Salem County (New Jersey) von einem Autofahrer erfasst worden und verstorben. Der US-Amerikaner spielte elf Jahre in der NHL. In der Liga erfreute er sich großer Beliebtheit, galt als Publikumsliebling wegen seiner spektakulären Spielweise, die ihm den Spitznamen "Johnny Hockey" einbrachte.

