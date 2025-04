NHL: Alexander Owetschkin erreicht Wayne Gretzkys Bestmarke

"Das bedeutet mir eine Menge. Es ist so emotional, ohne meine Teamkollegen und Partner, auch ohne die Fans, meine Familie, meine Mutter und Frau wäre das nicht möglich gewesen", sagte Owetschkin: "Ich bin mir sicher, dass jeder diesen Moment genossen hat, weil es ganz besonders ist. Das hier bei einem Heimspiel vor unseren Fans, Familie und Freunden zu erreichen und einen Sieg zu feiern, ist toll. Eine große Ehre."

Gretzky selbst war beim historischen Moment in der Halle. Der Kanadier hatte in 1487 Einsätzen 894 Tore erzielt, Owetschkin benötigte 1486 Spiele.

Der 39-Jährige hat in dieser Saison noch sechs Spiele, um zum alleinigen Rekordschützen aufzusteigen.

NHL -Geschichte in Washington! Beim 5:3 der Capitals gegen die Chicago Blackhawks war Alexander Owetschkin zweimal erfolgreich und zog mit seinem insgesamt 894. Treffer mit dem besten Torschützen der Historie gleich.

Der russische Eishockey-Star Alexander Owetschkin hat Geschichte geschrieben und in der NHL die "ewige" Bestmarke von Wayne Gretzky erreicht.

Wayne Gretzky ist stolz auf Alexander Owetschkin

Gretzkys Rekord schien einst unerreichbar, Owetschkin hatte aber bereits vor einigen Jahren gesagt, dass er die historische Bestmarke erreichen wolle.

"Darum geht es in diesem Spiel", sagte Gretzky im Interview mit "Monumental Sports Network". "Alex hat großartige Arbeit für den Sport geleistet, großartig für Washington, großartig für sein Land. Er ist wunderbar. Ich bin sehr stolz auf ihn. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe."

Owetschkin spielt seit 2004 für die Capitals, damals hatte die Franchise den Russen beim Draft an erster Stelle ausgewählt. Gretzky lief in seiner Karriere für die Edmonton Oilers, die Los Angeles Kings, die St. Louis Blues und die New York Rangers auf. 1999 beendete er seine Karriere.