NHL: Draisaitl und Oilers machen Playoff-Teilnahme perfekt - Seiders Red Wings verlieren

Die Edmonton Oilers sind sicher in den Playoffs dabei. Das Team um Superstar Leon Draisaitl sichert sich das Ticket mit einem klaren Sieg. Für Moritz Seider und die Detroit Red Wings läuft es dagegen nicht nach Plan.

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers einen deutlichen Sieg gefeiert und sich so den Einzug die NHL-Playoffs gesichert. Gegen Colorado Avalanche holte das Team von Head Coach Kris Knoblauch einen souveränen 6:2-Sieg und hat sich so für das Rennen um den Stanley Cup in der nordamerikanischen Profiliga qualifiziert. Draisaitl glänzte mit zwei Assists.

In der Western Conference liegen die Oilers nun auf dem fünften Platz und können mit 97 Punkten nicht mehr von den Playoff-Rängen verdrängt werden.

Moritz Seider hat gegen die New York Rangers hingegen einen Rückschlag erlitten. Trotz einer Vorlage des 23-Jährigen mussten sich die Detroit Red Wings am Ende knapp mit 3:4 geschlagen geben - noch bleibt aber die Chance auf die Playoffs.

Ebenfalls einen Assist steuerte Vizeweltmeister John-Jason Peterka beim Sieg seiner Buffalo Sabres bei. Gegen die Philadelphia Flyers durfte er einen 4:2-Sieg bejubeln.

Keine Chance mehr auf die Playoffs haben die Seattle Kraken. Immerhin durfte sich Torwart Philipp Grubauer über einen 3:1-Erfolg gegen die Anaheim Ducks freuen.