Connor McDavid hält die Edmonton Oilers mit der nächsten Gala im Alleingang in den Stanley Cup Finals. Auch wenn es am Ende nicht zum Titel reicht, muss der Superstar für diese Playoffs belohnt werden. Ein Kommentar.

Von Sebastian Kratzer

Tot. Mausetot. Am Ende!

Besser hätte man den Zustand der Edmonton Oilers nach Spiel 3 der Stanley Cup Finals nicht bezeichnen können. 0:3-Serien-Rückstand, die Superstars kalt gestellt.

Ein paar Tage später hat sich der Wind in der NHL um 180 Grad gedreht. Mit dem Sieg in Spiel fünf schnuppern die Oilers nach zwei Siegen in Folge an der Sensation - und das liegt vor allem an einem Spieler.

Spiel 6 in der Nacht von Freitag auf Samstag live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de.