NHL: Leon Draisaitl führt Edmonton Oilers zum Sieg – Philipp Grubauer überragt

Leon Draisaitl entscheidet in der NHL das Spiel seiner Edmonton Oilers bei den Carolina Hurricanes in der Overtime. Dank eines glänzend aufgelegten Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der Nacht zum Sonntag ihren neunten Saisonsieg in der NHL eingefahren. Bei den Carolina Hurricanes gewann das Team um den deutschen Eishockeystar in der Verlängerung mit 4:3.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Der Kölner erzielte den Siegtreffer nach 19 Sekunden in der Overtime und kam zudem auf zwei Assists. Dabei war die Partie ein Abbild der durchwachsenen Saison des Teams aus Kanada. Eine zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung gaben die Oilers wieder her, ehe Draisaitl für die Entscheidung sorgte. In der Pacific Division liegen die Oilers auf Rang vier.

Anzeige