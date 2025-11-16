Anzeige
nhl

NHL: Leon Draisaitl führt Edmonton Oilers zum Sieg – Philipp Grubauer überragt

Leon Draisaitl entscheidet in der NHL das Spiel seiner Edmonton Oilers bei den Carolina Hurricanes in der Overtime.

Dank eines glänzend aufgelegten Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der Nacht zum Sonntag ihren neunten Saisonsieg in der NHL eingefahren.

Bei den Carolina Hurricanes gewann das Team um den deutschen Eishockeystar in der Verlängerung mit 4:3.

Der Kölner erzielte den Siegtreffer nach 19 Sekunden in der Overtime und kam zudem auf zwei Assists.

Dabei war die Partie ein Abbild der durchwachsenen Saison des Teams aus Kanada. Eine zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung gaben die Oilers wieder her, ehe Draisaitl für die Entscheidung sorgte. In der Pacific Division liegen die Oilers auf Rang vier.

Sturm mit den Bruins zurück in der Spur

Zurück in der Erfolgsspur ist auch Ex-Bundestrainer Marco Sturm. Nach zuletzt gerissener Siegesserie bezwang der Deutsche mit seinen Boston Bruins auswärts die Montreal Canadiens mit 3:2. Dabei überstand das Team aus Massachusetts gleich zwei längere 5-gegen-3-Unterzahlsituationen schadlos. Acht Siege aus den vergangenen neun Spielen bedeuten für Boston weiterhin die Tabellenführung in der Atlantic Division.

Mit 19 Paraden als Ersatz für den verletzten Matt Murray verhalf Philipp Grubauer den Seattle Kraken zu einem 4:1-Sieg gegen die San Jose Sharks. 18 Sekunden vor Ende des ersten Drittels wurde der 33 Jahre alte Rosenheimer eingewechselt. Allein im zweiten Drittel musste Grubauer 14 Schüsse abwehren und hielt das Spiel mit 1:1 ausgeglichen, bis Seattle innerhalb von 38 Sekunden zwei Tore erzielte und mit 3:1 in Führung ging.

Einen gebrauchten Abend erlebten dagegen Tim Stützle und die Ottawa Senators. Gegen die Los Angeles Kings verzweifelten die Senators und ihr Forward aus Viersen reihenweise am überragenden Schlussmann Anton Forsberg und verloren mit 0:1. Ebenso hatte Landsmann Moritz Seider in einem dramatischen Spiel gegen die Buffalo Sabres das Nachsehen. Mit den Detroit Red Wings verlor Seider trotz einer 4:1-Führung noch mit 4:5 nach Verlängerung.

