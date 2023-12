NHL: Nächster Rückschlag für Tim Stützle und Ottawa Senators

Philipp Grubauer (Seattle Kraken)

In der vergangenen Spielzeit entwickelte sich Philipp Grubauer zum sicheren Starter. In den Playoffs warfen die Kraken den Titelverteidiger aus Colorado in Runde eins raus. In der zweiten Runde verloren sie nach sieben Spielen knapp gegen Dallas. Grubauer erhielt insgesamt vier der "Three Stars of the Match"-Auszeichnungen. Ein gutes Vorzeichen für die kommende Saison. © Getty Images