NHL Playoffs: Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers stehen im Stanley Cup Finale

Der erneut starke Kölner war in Spiel fünf der Halbfinalserie in der NHL mit zwei Assists am entscheidenden Sieg gegen die Dallas Stars beteiligt.

Superstar Leon Draisaitl greift mit den Edmonton Oilers nach dem Stanley Cup. Der Vizemeister um den erneut starken Kölner bezwang die Dallas Stars im fünften Halbfinalspiel der NHL mit 6:3. Die Best-of-seven-Serie gewannen die Oilers damit 4:1 und zogen wie im Vorjahr ins Endspiel um den Stanley Cup ein.

Dort bekommt Edmonton die Chance zur Revanche, der Titelverteidiger Florida Panthers gewann seine Halbfinal-Serie ebenfalls mit 4:1 gegen die Carolina Hurricanes. Erst zum fünften Mal wiederholt sich in der NHL eine Finalserie im Folgejahr. 2024 hatten die Oilers gegen Florida die Serie mit 3:4 verloren, Spiel eins steht nun in der Nacht zu Donnerstag (2.00 Uhr MESZ) an.