NHL: Nico Sturm und Titelverteidiger Florida Panthers im Viertelfinale

Nationalstürmer Nico Sturm und die Florida Panthers haben in den Playoffs der NHL das Viertelfinale erreicht.

Der Titelverteidiger, der sich nach einer ordentlichen regulären Saison nun rechtzeitig in Topform befindet, schlug die Tampa Bay Lightning auch im fünften Erstrundenduell mit 6:3. Die Panthers entschieden die Serie somit mit 4:1 für sich.

Tampa Bay hatte in der regulären Saison noch mehr Punkte geholt als der Meister, war in den Play-offs nun aber weitgehend chancenlos und schied zum dritten Mal hintereinander in der ersten Runde aus.

Der Finne Eetu Luostarinen stach für die Panthers mit einem Treffer und drei Assists heraus. Der kommende Gegner des Teams aus Florida wird zwischen den Toronto Maple Leafs und den Ottawa Senators um den starken Deutschen Tim Stützle ausgespielt - Toronto liegt in der Best-of-seven-Serie derzeit mit 3:2 in Führung.

Nationalspieler Sturm, dem im Erfolgsteam eine kleinere Rolle zukommt, stand in einer lange ausgeglichenen Partie gut acht Minuten auf dem Eis, ohne für Zählbares zu sorgen. 2022 hat der Center mit Colorado Avalanche den Stanley Cup bereits gewonnen, beim Titelgewinn der Panthers vergangenes Jahr war er nicht beteiligt.

Ebenfalls vorzeitig eine Runde weiter sind die Washington Capitals um Rekordschütze Alexander Owetschkin. Sie schlugen auch dank eines Treffers des russischen Superstars, seit Anfang April der erfolgreichste Torjäger der NHL, die Montreal Canadiens mit 4:1 - und entschieden damit die Serie mit dem gleichen Ergebnis für sich.