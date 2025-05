Neben Draisaitl sind noch Connor Hellebuyck von den Winnipeg Jets und Nikita Kucherov von den Tampa Bay Lightnings unter den Finalisten um die Trophäe, die dem Spieler verliehen wird, der für sein Team am wertvollsten ist. Damit ist die Auszeichnung mit der MVP-Ehrung etwa in der NFL oder NBA vergleichbar.

Für Draisaitl wäre es nach der Saison 2019/20 bereits die zweite Auszeichnung zum Most Valuable Player der besten Liga der Welt.

Draisaitl war in der Regular Season mit 52 Toren der erfolgreichste Spieler in der NHL, obwohl er elf Spiele verpasste. Dank seiner Treffsicherheit führte der deutsche Nationalspieler die Edmonton Oilers zum sechsten Mal in Folge in die Playoffs.

Zudem stellte Draisaitl mit sechs Overtime-Toren in der Regular Season einen neuen NHL-Rekord auf.