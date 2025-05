NHL Playoffs: Leon Draisaitl der Overtime-Matchwinner für Edmonton Oilers

Leon Draisaitl ist weiter nicht zu stoppen. Der Nationalspieler war beim nächsten Playoff-Erfolg der Edmonton Oilers wieder mal der Matchwinner.

Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL zum nächsten Playoff-Sieg geführt. Im zweiten Spiel der Viertelfinal-Serie gegen die Vegas Golden Knights traf der 29-Jährige beim 5:4 nach Verlängerung entscheidend in der Overtime. Damit stellte sein Team in der Best-of-Seven-Serie auf 2:0, das erste Duell hatten Draisaitl und Co. mit 4:2 für sich entschieden.

"Sie sind ein wirklich gutes Team", sagte Draisaitl nach dem Erfolg über den Gegner, "wir wussten, dass sie pushen werden. Wir haben Spiele bereits auf verschiedene Weise gewonnen, wir waren schon in der Lage, nach einem Rückstand zurückzukommen. Wir nehmen den Sieg mit", freute sich der Matchwinner.

Schon in der regulären Spielzeit hatten die Oilers mehrfach wie der sichere Sieger ausgesehen, doch eine zwischenzeitliche 3:1-Führung im zweiten Drittel sowie eine 4:2-Führung im dritten Drittel konnten sie vorerst nicht ins Ziel retten. Mit seinem fünften Treffer in den laufenden Playoffs sorgte Draisaitl dann in der 16. Minute der Overtime für die Entscheidung. Die Oilers haben nun zwei Heimspiele vor der Brust, das erste davon steigt in der Nacht auf Sonntag deutscher Zeit.

Im zweiten Spiel des Tages gelang den Washington Capitals mit einem 3:1 über die Carolina Hurricanes der 1:1-Serienausgleich; Spiel eins hatte Carolina noch mit 2:1 nach Verlängerung gegen das beste Hauptrundenteam der Eastern Conference für sich entschieden.