NHL: Seattle Kraken mit Goalie Philipp Grubauer weiter in der Krise 

Anzeige

Selbst am Geburtstag der Kraken hat das Team aus Seattle sportlich gesehen keinen Grund zum Feiern. Gegen die Canadiens kassiert es die fünfte Niederlage in Folge.

Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken auch am fünften Geburtstag der Franchise eine Niederlage hinnehmen müssen.

Das Team aus dem US-Bundesstaat Washington verlor am Montagabend bei den Montreal Canadiens mit 2:4 - genau fünf Jahre zuvor hatte die NHL Seattle offiziell als neuen Standort bestätigt.

Nach dem Zuschlag am 4. Dezember 2018 ging das 32. Team der Liga in der Saison 2021/22 erstmals an den Start und verpasste die Playoffs deutlich. In der folgenden Spielzeit dagegen schaffte es Seattle in die Endrunde um den Stanley Cup und überstand dort auch die erste Runde.

In der aktuellen Saison war die Niederlage gegen Montreal nun bereits die fünfte in Folge, Seattle ist lediglich Fünfter der Pacific Division und läuft den Playoff-Plätzen damit recht weit hinterher.

Grubauer wehrte 26 Schüsse ab und kassierte drei Tore, beim vierten Treffer der Canadiens kurz vor Schluss stand der Goalie zugunsten eines weiteren Stürmers schon nicht mehr auf dem Eis.