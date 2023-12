NHL: Seider gewinnt deutsches Duell mit Peterka

Anzeige

Moritz Seider hat in der NHL das Duell der deutschen Eishockey-Nationalspieler für sich entschieden. Der Verteidiger bezwang mit seinen Detroit Red Wings die Buffalo Sabres um John-Jason Peterka mit 5:3 und steuerte dabei den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 bei. Peterka war mit einem Assist an der Aufholjagd beteiligt, die für Buffalo aber nicht mehr von Erfolg gekrönt war.

Einen gelungenen Abend feierte Tim Stützle. Mit den Ottawa Senators siegte der 21-Jährige bei Spitzenreiter New York Rangers deutlich mit 6:2 und war mit einem Assist am Erfolg beteiligt. Nico Sturm blieb beim 5:4 nach Verlängerung seiner San Jose Sharks bei den New York Islanders ohne Torerfolg. Lukas Reichel verlor mit den Chicago Blackhawks gegen die Nashville Predators mit 3:4 nach Penaltyschießen.