Zum Start des Turniers hat der 59-Jährige die Situation beim DEB-Team unter die Lupe genommen und erklärt, was für ihn bei dem Turnier am spannendsten zu beobachten ist.

Krupp: Ich könnte mir vorstellen, dass Lukas Reichel ein wichtiger Spieler sein wird, gerade wenn Tim Stützle nicht kommen sollte. Es sind ein paar Jungs da, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass sie größere Rollen übernehmen. Ich freue mich auf Reichel, denn er ist jemand, bei dem sein Potenzial immer wieder aufblitzt. Er spielt im Farmteam und bei den Blackhawks, bei ihm kann ich es mir gut vorstellen. Wir werden generell gute Beiträge brauchen, auch in der Abwehr. Die deutsche Mannschaft kommt wieder über mannschaftliche Geschlossenheit. Wenn du Leon Draisaitl im Kader hast, dann liegt viel Aufmerksamkeit auf ihm. Aber wenn du in einer Situation bist, in der Draisaitl nicht dabei ist, Stützle nicht, Peterka nicht, dann kommt die Qualität über mannschaftliche Geschlossenheit und die Rollenverteilung.

Viertelfinale als Ziel für Deutschland

ran: Das deutsche Team war bei den vergangenen Weltmeisterschaften ein Dauergast im Viertelfinale. Ist das auch in diesem Jahr ein realistisches Ziel?

Krupp: Das muss das Ziel sein für die deutsche Mannschaft. Das liegt in Reichweite für uns und mit dem Viertelfinale öffnet sich natürlich auch die nächste Tür in das Halbfinale. Das ist für alle Beteiligten immer die große Motivation, dass man die Grundlage schafft, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren und dort brauchst du Glück und ein besonderes Spiel, um dich durchzusetzen.

ran: Wer sind Ihre Favoriten?

Krupp: Das sind immer die üblichen Verdächtigen. Ich denke, dass die Tschechen wieder eine gute Mannschaft am Start haben werden. Ob sie nach ihrem Erfolg als Gastgeber im vergangenen Jahr (Tschechien gewann Gold, Anm.d.Red.) wieder genauso stark sein werden, muss sich aber erst zeigen. Auch die Schweden sind ambitioniert, die waren mit ihrem Abschneiden in den vergangenen Jahren nicht zufrieden. Kanada ist ebenfalls immer ein Faktor, auch die USA sind nicht zu unterschätzen. Aber ich bin eher daran interessiert, welche Mannschaften ein besonderes Turnier spielen. Zum Beispiel, ob es die deutsche Mannschaft schafft, so zu spielen, dass sie ganz oben dabei ist. Oder ob die Schweiz wieder in das Finale kommt. Das sind für mich die Faktoren, die eine Weltmeisterschaft ausmachen.

ran: Wer könnte enttäuschen?

Krupp: Das steht immer im Raum für alle Mannschaften in den vermeintlichen Favoritenrollen. Fakt ist, das sich er Kader so wie er zusammengestellt ist sich in kürzester Zeit finden muss. Es gibt die Mannschaft die auf dem Papier steht, aber es gibt einfach auch viele Dinge die schief laufen können in so einem Turnier. Dann Faktoren wie Glück, der Form des Torwarts und wie gut die Gegner gegen dich aufgestellt sind müssen nicht immer auf deiner Seite sein. Je nach dem wie sich das alles entwickelt wenn es im Wettbewerb um alles geht - daraus ergibt sich dein Turnier. Das macht die ganze Sache aus und deswegen ist die WM immer das Highlight der europäischen Eishockey-Saison.