NHL stimmt Umzug der Arizona Coyotes nach Utah zu

Die Arizona Coyotes ziehen in der Eishockey-Profiliga NHL nach Utah um. Die Liga gab am Donnerstag bekannt, dass bereits in der nächsten Saison in Salt Lake City gespielt wird. Ryan und Ashley Smith, Besitzer des NBA-Basketballteams Utah Jazz, die eigentlich mit einem neuen Team in die NHL einsteigen wollten, haben die Franchise nach ESPN-Angaben für 1,2 Milliarden Dollar gekauft.

Coyotes-Besitzer Alex Meruelo hatte zuletzt noch erklärt, dass er ein Grundstück für den Bau einer neuen Arena im Großraum Phoenix erwerben wolle. Die Spieler waren über den bevorstehenden Umzug erst vor wenigen Tagen informiert worden.

Die Coyotes spielten zuletzt in der Mullett Arena auf dem Campus der Arizona State University. Die Stadt Glendale hatte den Vertrag mit den Coyotes zur Nutzung der Gila River Arena zum Ende der Saison 2021/22 gekündigt.