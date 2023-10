Leon Draisaitl verliert mit den Edmonton Oilers auch das zweite Spiel

Anzeige

Leon Draisaitl trifft früh, kann aber die zweite Niederlage seiner Edmonton Oilers im zweiten Spiel der neuen NHL-Saison nicht verhindern.

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers auch das zweite Spiel der neuen NHL-Saison verloren.

Die Kanadier unterlagen erneut den Vancouver Canucks, schlugen sich in der Nacht zum Sonntag beim 3:4 aber besser als drei Tage zuvor, als der Play-off-Teilnehmer der Vorsaison auswärts mit 1:8 untergegangen war.

Draisaitl erzielte nach nur 42 Sekunden die zwischenzeitliche Führung zum 1:0 und damit sein zweites Saisontor. Die Canucks drehten jedoch noch im ersten Drittel die Partie, die Oilers glichen lediglich zweimal aus. Draisaitl steuerte dabei einen Assist zum zwischenzeitlichen 2:2 (22.) durch Connor McDavid bei.

Draisaitl hat sich für seine zehnte NHL-Saison viel vorgenommen. Nachdem die Oilers in den letzten beiden Spielzeiten in den Play-offs jeweils am späteren Sieger scheiterten, ist der Gewinn des Stanley-Cups für den Center das "ultimative Ziel".

Moritz Seider und die Detroit Wings jubelten unterdessen über den ersten Sieg. Beim 6:4 gegen Tampa Bay Lightning erzielte der erst 22 Jahre alte deutsche Verteidiger sein erstes Saisontor und verbuchte zudem seinen ersten Assist der noch jungen Saison.