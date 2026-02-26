Donald Trump veralbert die US-Eishockey-Frauen nach ihrem Olympia-Triumph. Nun reagiert Kapitänin Hilary Knight.

Die Kommentare von Donald Trump haben bei den US-amerikanischen Eishockey-Heldinnen für Unmut gesorgt. Kapitänin Hilary Knight bedauerte das Verhalten des US-Präsidenten.

"Ich fand das einen geschmacklosen Witz, der leider einen Großteil des Erfolgs überschattet. Den Erfolg der Frauen bei den Olympischen Spielen, die für das Team USA antreten und erstaunliche Goldmedaillenleistungen vollbringen", sagte die zweimalige Goldgewinnerin Knight in einer "ESPN"-Sendung.

Trump hatte nach dem Triumph der US-Männer im Finale über Kanada (2:1 n.V.) das Team eingeladen und dabei gescherzt, dass er nun auch die Frauenmannschaft dazu holen müsse.

"Ansonsten würde ich wohl des Amtes enthoben werden", sagte der 79-Jährige während eines über Lautsprecher geführten Telefonats. Zuvor hatten bereits die Frauen nach einem 2:1 über Kanada den Olympiasieg gefeiert.