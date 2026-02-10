- Anzeige -
- Anzeige -
Winterspiele kostenlos auf Joyn streamen!

Olympia 2026: Kanadische Eishockey-Stars verlassen das Olympische Dorf

Die kanadischen Eishockey-Stars werden das Olympische Dorf verlassen. Sie bevorzugen ein Hotel.

Spartanisch eingerichtetes Zweibettzimmer oder doch lieber Room Service?

Für Kanadas Eishockey-Stars scheint die Entscheidung nach nur wenigen Nächten in Mailand gefallen zu sein.

Wie nordamerikanische Medien berichten, will das Team um NHL-Superstar Connor McDavid vom Olympischen Dorf ins Hotel umziehen.

"Ich glaube nicht, dass das als Beleidigung oder ähnliches verstanden werden sollte", sagte Torwart Logan Thompson am Montag dem Portal "Sportsnet": "Wir wollen Gold gewinnen und uns die besten Chancen dafür sichern."

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: Schlafen im Hotel, Pendeln ins Olympische Dorf

Die Kanadier, die mit Stars wie McDavid, Nathan MacKinnon oder Sidney Crosby nach Mailand gereist sind, gelten beim hochkarätig besetzten Turnier gemeinsam mit den USA als Topfavoriten auf Gold.

Das US-Team soll entschieden haben, im Dorf zu bleiben. "Ich amüsiere mich prächtig mit den anderen Sportlern, spiele Karten und schaue mir Wettkämpfe an", sagte Matthew Tkachuk: "Es ist eine unglaubliche Erfahrung."

Ganz verzichten wollen die Kanadier darauf offenbar nicht. "Ich werde auch weiterhin ins Dorf gehen und hin und her pendeln", sagte Thompson: "Diese Erfahrung sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen."

Kanada startet am Donnerstag (16:40 Uhr) gegen Tschechien in das Olympia-Turnier. Weitere Gegner in der Gruppe A sind die Schweiz (Freitag, 21:20 Uhr) und Frankreich (Sonntag, 16:40 Uhr).

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Seider hatte in Mailand eine überraschende Begegnung
News

NHL-Star Seider trifft Schulfreund im Olympischen Dorf

  • 10.02.2026
  • 05:39 Uhr
Erst Fahnenträger, jetzt DEB-Kapitän: Leon Draisaitl
News

Deutsche NHL-Stars auf dem Eis - Kapitänsteam um Draisaitl

  • 09.02.2026
  • 18:30 Uhr
Leon Draisaitl als Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier
News

Deutsche NHL-Stars im Olympischen Dorf eingetroffen

  • 08.02.2026
  • 17:07 Uhr
Hilary Knight trifft gegen Finnland
News

Nach Norovirus-Ausbruch: Finnland chancenlos gegen USA

  • 07.02.2026
  • 20:08 Uhr
Jubel bei den deutschen Spielerinnen
News

Olympia: Eishockey-Frauen wieder auf Kurs

  • 07.02.2026
  • 15:56 Uhr
Leon Draisaitl mit der großen Fahne
News

Draisaitl mit Jetlag, aber glücklich

  • 07.02.2026
  • 13:03 Uhr
Die Schweiz gewann zum Auftakt
News

Norovirus: Schweizer Eishockey-Frauen nicht bei Eröffnungsfeier

  • 06.02.2026
  • 23:11 Uhr
Topstürmer in der NHL: Leon Draisaitl
News

"Freue mich total": Draisaitl in Mailand gelandet

  • 06.02.2026
  • 13:04 Uhr
Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis
News

Erstes Training mit allen NHL-Spielern am Montag

  • 06.02.2026
  • 12:08 Uhr
Daria Gleißner (r.) will den ersten Sieg gegen Japan
News

DEB-Kapitänin Gleißner zuversichtlich: "Ich kenne meine Mädels"

  • 06.02.2026
  • 05:46 Uhr