Die kanadischen Eishockey-Stars werden das Olympische Dorf verlassen. Sie bevorzugen ein Hotel.

Spartanisch eingerichtetes Zweibettzimmer oder doch lieber Room Service?

Für Kanadas Eishockey-Stars scheint die Entscheidung nach nur wenigen Nächten in Mailand gefallen zu sein.

Wie nordamerikanische Medien berichten, will das Team um NHL-Superstar Connor McDavid vom Olympischen Dorf ins Hotel umziehen.

"Ich glaube nicht, dass das als Beleidigung oder ähnliches verstanden werden sollte", sagte Torwart Logan Thompson am Montag dem Portal "Sportsnet": "Wir wollen Gold gewinnen und uns die besten Chancen dafür sichern."