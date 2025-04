ProSieben und Joyn zeigen alle Spiele der deutschen Mannschaft bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 live.

Das Eis ist heiß! ProSieben und Joyn zeigen alle Spiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM 2025 live aus Herning (Dänemark) – darunter die Begegnungen gegen Weltmeister Tschechien, Vizeweltmeister Schweiz und die USA.

Los geht’s mit "ran Eishockey live: WM" und dem ersten Vorrundenspiel Deutschland gegen Ungarn am Samstag, 10. Mai 2025. Faceoff ist um 16:20 Uhr.

Mit Basti Schwele und Rick Goldmann als Kommentatoren, Moderator Matthias Killing und Reporter Christoph "Icke" Dommisch schickt ran seine erste Reihe an die Eisfläche.

Am Montag, 7. April, startet Bundestrainer Harold Kreis mit seinem Team in die erste Vorbereitungsphase in Regensburg.