16 Nationen kämpfen dabei um den Titel, auch Deutschland ist mit dabei. Im Vorjahr scheiterte das DEB-Team bereits im Viertelfinale mit 1:3 an der Schweiz. Zuvor qualifizierte man sich hinter den Schweden und der USA als dritter für das Weiterkommen in Gruppe B.

Während im Mai die Temperaturen eigentlich wieder nach oben klettern, wird es in Dänemark und Schweden sprichwörtlich noch mal eiskalt.

Seit 9. Mai läuft die diesjährige Eishockey-WM in Dänemark und Schweden. ProSieben und ProSieben MAXX zeigen 20 Spiele im Free-TV. Hier gibt es alle Infos zum Ablauf der WM bis zum Finale am 25. Mai.

Eishockey-WM 2025: Wo findet heute das Turnier statt?

Die Eishockey-WM 2025 wird vom 9. bis 25. Mai 2025 in Dänemark und Schweden ausgetragen. Als Spielorte stehen Stockholm und Herning bereit. In Stockholm wird in der Avicii Arena gespielt, die 13.850 Zuschauern Platz bietet.