Vor dem entscheidenden WM-Spiel gegen Dänemark analysiert ran-Experte Rick Goldmann die Chancen auf ein Weiterkommen für das DEB-Team. Und befürchtet eine dänische Geheimwaffe.

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor ihrem Endspiel um das WM-Viertelfinale (heute ab 19:55 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn) gegen Dänemark. Eine Niederlage würde das Aus bedeuten, ein Sieg das Weiterkommen - wie die Tabelle zeigt.

ran-Experte Rick Goldmann schätzt die Chancen für das DEB-Team vorher ein: "Der Start wird für die Partie ein entscheidender Schlüsselpunkt sein. Es ist wichtig, dass Deutschland gut in die Partie startet."

Auch in der Defensive wird auf einige Schlüsselduelle ankommen, führt Goldmann weiter aus: "Egal, wer bei den Dänen im Tor stehen wird - wir haben mit Philipp Grubauer den besseren Goalie und sind dort besser besetzt. In der Verteidigung haben die Dänen mit Phillip Bruggisser einen starken Powerplay-Schützen. Doch wir haben Moritz Seider. Auch hier sind wir in der Tiefe besser aufgestellt."

Goldmann geht zudem von einer dänischen Kaderüberraschung aus: "Offensiv haben wir unseren NHL-Star Tim Stützle. Doch es gibt das Gerücht, dass die Dänen kurzfristig Nikolaj Ehlers von den Winnipeg Jets dazustoßen lassen. Das wird ein entscheidender Faktor sein. Beide NHL-Spieler können den Unterschied ausmachen. Es ist ein Spiel, wo es um Nervenstärke geht und solche Stars besitzen die Qualität, eine Partie alleine zu entscheiden."