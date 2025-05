NHL-Stürmer Reichel droht WM-Aus

NHL-Stürmer Lukas Reichel droht bei der Eishockey-WM das vorzeitige Aus. Der Angreifer der Chicago Blackhawks hatte beim 5:2-Sieg der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag gegen Norwegen bei einem Check gegen die Bande im zweiten Drittel augenscheinlich eine Schulterverletzung erlitten und wurde in die Kabine geführt. "Da sieht es nicht so gut aus", sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast am Mittwochmorgen im ZDF-Morgenmagazin: "Wir können davon ausgehen, dass er mit Sicherheit die nächsten Spiele nicht spielen kann, eher in Richtung Turnierende."