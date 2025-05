Eishockey-WM: Tim Stützle ist für das DEB-Team "ein brutales offensives Upgrade"

Tim Stützle verstärkt die deutsche Nationalmannschaft. ProSieben-Experte Rick Goldmann und Kommentator Basti Schwele erklären die Auswirkung.

Mit Kader-Nachrücker Tim Stützle hat die deutsche Nationalmannschaft einen Top-Spieler hinzubekommen. Der Top-Star der Ottawa Senators aus der NHL dürfte bereits heute im dritten Gruppenspiel gegen Norwegen (ab 15:40 Uhr live auf ProSieben, ran und Joyn) auf dem Eis stehen.

"Er ist ein brutales offensives Upgrade, das die deutsche Mannschaft bekommt", sagt der ehemalige Nationalspieler und heutige ProSieben-Experte Rick Goldmann.

"Er ist definitiv ein offensiver Spieler, der instinktiv wirklich den Unterschied ausmachen kann - viele gute Szenen. Er war auch in Ottawa in dieses Jahr der Top Scorer. Das heißt, wir kriegen noch einmal einen absoluten Topspieler, der nicht nur in der Offensive den Unterschied ausmachen kann und gegen die Top-Nationen vielleicht auch muss. Er wird auch das Powerplay verändern."

Kommentator Basti Schwele stimmt zu: "Mit Stützle bekommt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft natürlich noch einmal Geschwindigkeit und Scoring-Power vom Feinsten", sagt er.