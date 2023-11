Einen anderen, nicht nur in der Pfalz äußert prominenten Namen brachte "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg ins Spiel: Miroslav Klose.

"Nach einer ergebnistechnisch nicht zufriedenstellenden Rückrunde der vergangenen Saison konnte die Mannschaft im ersten Saisondrittel zwar eine positive Serie starten", hieß es vom Klub in einer kurzen Mitteilung: "Insgesamt zeigen die Tendenzen aber eine nicht zufriedenstellende Entwicklung auf, so dass sich die Verantwortlichen für diesen Schritt entschieden haben."

Der Betze bebt, "Trainerkiller" Thomas Hengen hat wieder unbarmherzig zugeschlagen: Dirk Schuster ist überraschend seinen Job als Coach beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern los. Die Klubspitze des viermaligen Meisters um Geschäftsführer Hengen reagierte mit der Trennung am Donnerstag rasch auf die jüngste sportliche Talfahrt. Die Pfälzer holten aus den zurückliegenden fünf Punktspielen nur einen Zähler.

Schuster führte den FCK in die 2. Bundesliga

Unter Schuster hatte die Roten Teufel im Sommer des vergangenen Jahres in der Relegation die Rückkehr in die 2. Liga geschafft. Nach Tabellenplatz neun in der Vorsaison belegen die Pfälzer aktuell Rang elf.

Obwohl die Euphorie rund um den Traditionsklub wieder geweckt wurde und in der laufenden Saison knapp 40.000 Fans im Schnitt zu den Heimspielen pilgern, zeigte der Trend zuletzt klar nach unten. Bei der jüngsten Niederlage gegen Holstein Kiel (0:3) zeigte die Mannschaft eine desolate Leistung.

Angeblich waren Schuster und Hengen aber schon seit Wochen nicht mehr auf einer Wellenlänge. Darauf deutet auch die FCK-Mitteilung hin. Mehr als der karge Dank "für die geleistete Arbeit und das Engagement" und gute Wünsche für den "weiteren Weg" blieben für Schuster und seinen Assistenten Sascha Franz nicht - obwohl Hengen und Schuster zu Profizeiten gemeinsam für den Karlsruher SC spielten.