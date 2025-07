Demnach sollen die Pläne zuerst einzig in der 2. Bundesliga getestet werden. Dabei wird wohl ein Vertreter einer Mannschaft - darunter fallen Spieler wie auch Betreuer - vor einem Spiel mit dem Handy den Weg in die Kabine filmen.

Auch rund um die Spiele sollen sich dadurch neue Möglichkeiten ergeben. Dazu gehört demnach, dass übertragende Sender, bevor die Spieler eintreffen, in die Kabinen dürfen. Zudem sind Experten und Moderatoren nun berechtigt, während des Warmmachens auf dem Spielfeld zu agieren. Erst 15 Minuten vor Anpfiff müssen sie den Bereich verlassen.

Zudem sollen soziale Medien mit kurzen Botschaften der Spieler an die Fans bespielt werden und eine Kamera soll die Ankunft der Akteure im Kabinentrakt filmen.

Nach Abpfiff werden zudem die Momente mit den Fans sowie Einblicke in die Kabine gefilmt. Wichtig ist, dass die Klubs das Recht behalten, nur die Einblicke zu gewähren, die sie möchten.

2. Bundesliga: Exklusive Einblicke in die Kabine

DFL: Weitere Änderungen betreffen Halbzeit und Abpfiff

Weitere Neuerungen sind dem Bericht zufolge Kameras an den Bussen, die bei Stadionankunft die Fans filmen. Das müsse jede Mannschaft mindestens zweimal pro Saison garantieren. Zudem werden Interviews bei der Bus-Ankunft implementiert.

Auch in der Halbzeit kommt es offenbar zu Veränderungen: Nun sollen vermehrt Funktionäre oder Spieler, die nicht im Kader stehen, an das Mikrofon geholt werden. Nach dem Spiel soll es ebenfalls direkt Interviews geben - diese beschränken sich demnach auf zwei Fragen, dürfen dafür jedoch direkt auf dem Spielfeld am Mittelkreis geführt werden.