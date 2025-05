Nach 33 Spieltagen der 2. Bundesliga ist der direkte Aufstieg für Elversberg ebenso möglich wie die Relegation. Viele Fußball-Fans wollen die Saarländer aber gar nicht in der Bundesliga haben. Im Vergleich mit zum Beispiel dem Hamburger SV oder dem 1. FC Köln fehle eine große Fankultur, so der Vorwurf.

Denn die Holzer-Familie ist seit Mitte der 1990er-Jahre in Elversberg involviert. Sie haben nicht wie die genannten Vereine Geld ohne Ende in den Verein gepumpt. Zumindest nicht ansatzweise in dem Verhältnis.

Historisch gesehen und summiert hat die "Elv" weniger als 1,4 Millionen Euro Ablöse für Transfers gezahlt. Zum Vergleich: Der FC Schalke 04, der in der 2. Bundesliga wiederholt mit Ach und Krach den Klassenerhalt schafft, hat alleine in dieser Saison 4,8 Millionen Euro ausgegeben.

Handgeld und Gehalt spielen in Elversberg sicherlich eine Rolle, aber keine zu große. Bis 21/22 dümpelte man in der Regionalliga Südwest herum. Ohne große Transfers klappte der Durchmarsch in die 2. Bundesliga, der den Verein vielleicht sogar bis in die Bundesliga führt. Die Mannschaft verdoppelte laut "Transfermarkt.de" alleine in dieser Saison den Marktwert von 13 Millionen auf 26 Millionen - und selbst damit gehören sie noch zum unteren Drittel der Liga.