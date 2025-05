1. FC Köln sucht Nachfolger von Friedhelm Funkel: Erster Kandidat soll bereit sein

Die Relegationsspiele zwischen der Bundes- und 2. Liga (22. und 26. Mai 2025) gibt es auch in diesem Jahr LIVE in Sat.1, und im Livestream auf ran.de und Joyn!

Der Name eines ersten Kandidaten ist am Montag bereits durchgesickert.

Denn Trainer-Legende Friedhelm Funkel soll den Zweitligisten zwar zurück in die Bundesliga führen, dort soll dann aber ein anderer Coach übernehmen. Funkels Vertrag läuft nach der Entlassung von Gerhard Struber nur bis zum Saisonende.

Das Wichtigste in Kürze

Bedingung wäre aber ein Bundesliga-Aufstieg der Kölner. Den soll Funkel sichern.

In der Tabelle liegt nur der Hamburger SV (56 Punkte) vor dem FC (55). Die Verfolger SV Elversberg und SC Paderborn (beide 52) sind jedoch in Schlagdistanz. Am Freitag (ab 18.30 Uhr im Liveticker) gastiert Köln beim 1. FC Nürnberg.

Fischer ist seit seiner Entlassung bei Union Berlin ohne Verein. Die Köpenicker hatte er zuvor zwischen 2018 und 2023 von der 2. Bundesliga bis in die Champions League geführt, ehe der Klub ins Abstiegsnöte geriet und der Schweizer gehen musste.