Der 71-Jährige übernimmt für die beiden letzten Saisonspiele der 2. Liga - die Trennung von Gerhard Struber und die Funkel-Verpflichtung machten die Kölner am Montagmittag offiziell. Diverse Medienberichte hatten das Szenario aber vorab angekündigt.

Trainer-Routinier Friedhelm Funkel soll den 1. FC Köln zurück in die Fußball-Bundesliga führen.

Das Wichtigste in Kürze

"Unsere Entscheidung ist das Ergebnis einer eingehenden Analyse der sportlichen Entwicklung in den letzten Wochen. Angesichts der noch immer großen Chance auf den direkten Wiederaufstieg müssen wir alles daransetzen, diese Chance auch zu nutzen", begründet Präsident Werner Wolf. "Wir können uns nicht auf die Ergebnisse der Konkurrenz verlassen. Das Team muss sich für die letzten beiden Spiele auf die eigene Stärke besinnen. Es braucht dafür jetzt neue Impulse. Die haben wir nicht mehr gesehen. Deswegen haben wir uns nach sorgfältiger Abwägung mit dem Kompetenzteam Sport als Vorstand zu diesem Schritt entschieden."

Funkel hatte den FC bereits zweimal trainiert, zuletzt gelang Köln unter seiner Führung im Jahr 2021 in der Relegation der Klassenerhalt in der Bundesliga.

"Der FC ist und bleibt eine Herzensangelegenheit für mich", sagte Funkel. "Es geht ab jetzt darum, in den verbleibenden zwei Spielen alles zu mobilisieren, den Glauben an die eigene Stärke wiederzufinden und den Aufstieg gemeinsam zu schaffen. Ich freue mich auf die Aufgabe und bin überzeugt davon, dass wir unser Ziel erreichen."

Der FC liegt zwar auf Aufstiegskurs, hat aber zuletzt deutlich an Schwung verloren. Nicht nur die Ergebnisse stimmten nicht, auch spielerisch lief kaum etwas zusammen. Funkel ist in seiner Trainerlaufbahn sechsmal in die Bundesliga aufgestiegen - Rekord. Diese Bestmarke könnte Funkel beim "Effzeh" nun ausbauen.

In der Tabelle liegt nur der Hamburger SV (56 Punkte) vor dem FC (55). Die Verfolger SV Elversberg und SC Paderborn (beide 52) sind jedoch in Schlagdistanz. Am Freitag (ab 18.30 Uhr im Liveticker) gastiert Köln beim 1. FC Nürnberg.