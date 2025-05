2. Bundesliga: Macht der HSV im siebten Versuch den Aufstieg klar?

Der HSV (56 Punkte) hat durch den beeindruckenden 4:0-Sieg am 32. Spieltag bei Darmstadt 98 nicht nur den 1. FC Köln (55) von der Tabellenspitze verdrängt, sondern nun am 33. Spieltag selbst die Chance, am Samstagabend mit einem Heimsieg gegen den SSV Ulm (live im kostenlosen Stream bei Joyn) alles klarzumachen und sieben Jahre nach dem Abstieg wieder in die Bundesliga zurückzukehren.

Sollten die SV Elversberg (52) und der SC Paderborn (52) am kommenden Wochenende nicht gewinnen, reicht dem HSV auch ein Unentschieden gegen Ulm schon zum vorzeitigen Aufstieg. Selbst mit einer Niederlage könnten die Hamburger den vorzeitigen Aufstieg perfekt machen. Dann aber müsste auf den anderen Plätzen wirklich alles zugunsten der Rothosen laufen.

Der 1. FC Köln kann indes nach dem mageren 1:1 gegen Jahn Regensburg auf keinen Fall schon am Freitagabend beim 1. FC Nürnberg (ab 18:30 Uhr im Liveticker) den vorzeitigen Aufstieg feiern. Selbst wenn der FC, bei dem Trainer Gerhard Struber gefeuert und durch Friedhelm Funkel ersetzt wurde, beim Club gewinnen sollte, könnte er frühestens am Tag darauf die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen - aber nur dann, wenn weder Elversberg noch Paderborn ihre Spiele gewinnen.