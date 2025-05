Der 1. FC Köln befindet sich im Aufstiegskampf. Nun gibt es jedoch einen Dämpfer abseits des Platzes: Tim Lemperle wurde in einer Schlägerei schwer im Gesicht verletzt.

Für den 1. FC Köln gibt es einen Schock im Aufstiegsrennen. Vor dem Endspiel am letzten Spieltag der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern droht den Geißböcken ein bitterer Ausfall.

Stürmer-Star Tim Lemperle wurde am Sonntagabend verprügelt. Nach Informationen der "Bild" hat sich der Offensivakteur dabei die Nase gebrochen. Zudem soll er eine Platzwunde im Gesicht erhalten haben.

Daraufhin musste er eine Nacht in der Uni-Klinik in Köln verbringen, wobei auch herausgekommen sein soll, dass der Stürmer sehr stark alkoholisiert gewesen sein soll.

FC-Sportdirektor Thomas Kessler bezog Stellung zu dem Skandal: "Wir sind über den Vorfall informiert. Tim wurde am frühen Sonntagabend tätlich angegangen und hat dabei Gesichtsverletzungen erlitten. Nach aktuellem Stand ist es unwahrscheinlich, dass er am kommenden Sonntag einsatzfähig sein wird."

Nach dem Training am Montagnachmittag äußerte sich auch Cheftrainer Friedhelm Funkel über die geringen Einsatzchancen seines Spielers im Saisonfinale: "Ich hatte noch keine Möglichkeit mit Tim zu sprechen. Ich weiß, dass er am Sonntagabend tätlich angegangen worden ist. Er hat sich dabei Gesichtsverletzungen zugezogen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er möglicherweise am Sonntag spielt, ist gering. Sie ist nicht ganz von der Hand zu weisen, aber sie ist gering. Mehr kann ich nicht dazu sagen."