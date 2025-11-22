Darmstadt 98 ist in der 2. Bundesliga durch den Sieg über Fürth auf den Aufstiegs-Relegationsplatz geklettert.

Der SV Darmstadt 98 von Trainer Florian Kohfeldt gewann am Samstagabend 4:2 (1:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth und verdrängte mit nun 25 Punkten Hannover 96 von Platz drei. Am Sonntag (13.30 Uhr) kann die SV Elversberg mit einem Sieg beim Karlsruher SC aber vorbeiziehen.

Fraser Hornby mit einem Doppelpack (11., 63.), Toptorjäger Isac Lidberg mit seinem zehnten Saisontreffer (58.) und Merveille Papela (78.) schossen die Darmstädter zum umjubelten Heimsieg.

Fürth, für das Noel Futkeu doppelt traf (38., Foulelfmeter, 52.), kassierte derweil nach dem vermeintlichen Befreiungsschlag vor der Länderspielpause gegen Preußen Münster (1:0) wieder einen Dämpfer und liegt weiter nur auf Platz 15.