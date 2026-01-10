2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Schalke 04: Testspiel-Chaos! 10.000 Fans erhalten Geld zurück
- Veröffentlicht: 10.01.2026
- 21:34 Uhr
- ran.de
Eine kurzfristige Änderung rund um ein Testspiel des FC Schalke 04 sorgte zuletzt für Chaos bei den Fans.
Zweitliga-Tabellenführer FC Schalke 04 hat am Samstag die Form im Spiel gegen den Drittliga-Klub VfL Osnabrück getestet. Dabei gewannen die Gelsenkirchener im Parkstadion mit 2:0.
Allerdings gibt es rund um diese Begegnung nun Ärger bei Teilen der Fans des S04, denn zunächst war angekündigt, dass das Spiel in Osnabrück ausgetragen werde.
Doch am Spieltag musste die Begegnung aufgrund der Witterungsbedingungen in Osnabrück kurzfristig verlegt werden – nach Gelsenkirchen.
Diese Verlegung des Spiels von Osnabrück ins Parkstadion in Gelsenkirchen war besonders für die 10.000 Fans bitter, die nach Osnabrück mitreisen wollten und bereits Tickets erworben hatten.
Laut "Sportbild" gibt es aber nun für diese mitgereisten Anhänger eine gute Nachricht. Sie sollen das Geld für die Eintrittskarten zurückerstattet bekommen.
Sylla und Younes schießen Schalke 04 zum Sieg
Dass das Testspiel kurzerhand aufgrund der Wetterbedingungen von Osnabrück nach Gelsenkirchen verlegt wurde, dürfte wohl auch damit zu tun haben, dass Schalke in der Winterpause nur dieses eine Testspiel austrug, bevor es am 17. Januar auswärts bei Hertha BSC (ab 20:30 Uhr im Liveticker) in der 2. Bundesliga weitergeht.
Quartier bei der WM 2026: DFB-Team residiert im "The Graylyn Estate"
"The Graylyn Estate": Deutschlands Quartier für die WM 2026 steht fest
Die deutsche Nationalmannschaft hat für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eine Bleibe gefunden. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in der Kleinstadt Winston-Salem (Bundesstaat North Carolina) residieren, wohnt während der Endrunde im Hotel "The Graylyn Estate".
Deutschlands WM-Quartier: Riesen-Areal über 55 Hektar
Die Anlage des "The Graylyn Estate" erstreckt sich über 55 Hektar, bietet zahlreiche Sport- bzw. Freizeitmöglichkeiten für die Gäste des Hotels.
Bauten im Südstaaten-Stil
Geprägt ist die Anlage von den zahlreichen Steinhäusern, ebenso gibt es einen riesigen Park, in dem sich die deutschen Nationalspieler während der Endrunde im Sommer 2026 in ihrer Freizeit aufhalten können.
Turmbauten als Hingucker
Neben den Steinhäusern sind auch die vielen Türme auf dem Areal des "The Graylyn Estate" ein echter Hingucker.
Training auf dem Gelände der Wake Forest University
Zum Training bittet Julian Nagelsmann seinen WM-Kader im Sommer 2026 dann auf dem nahe dem Hotel befindlichen Gelände der Wake Forest University. Hier trainieren und spielen normalerweise die Fußball-Teams der Wake Forest University, die Demon Deacons.
Nähe zwischen Hotel und Trainingsplätzen als als wichtiger Faktor
Bei der Suche nach einem geeigneten Domizil für die WM war die Nähe zwischen Hotel und Trainingseinrichtungen ein wichtiger Faktor, wie Nagelsmann bestätigte. "Wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Das ist ein entscheidender Faktor", sagte der Bundestrainer.
Nagelsmann mit Trainingseinrichtungen zufrieden
Der DFB-Tross um Nagelsmann, Rudi Völler und Andreas Rettig inspizierte die Trainingsplätze persönlich.
Drei Trainingsplätze für das DFB-Team
"Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen", sagte Nagelsmann.
DFB-Delegation schaut sich auch im Innenraum der Uni um
Nagelsmann, Völler und Co. bekamen bei ihrem USA-Besuch auch Einblick in die Räumlichkeiten der Wake Forest University, die das DFB-Team während der Trainingseinheiten nutzen darf.
Welche Temperaturen erwartet das DFB-Team in North Carolina?
In Winston-Salem, einer Stadt mit ungefähr 250.000 Einwohnern, sind im Juni Temperaturen zwischen 25 bis 30 Grad zu erwarten, verbunden mit einer hohen Luftfeuchtigkeit.
Abschiedsfoto mit Vertretern der Uni und der Stadt Winston-Salem
Zum Abschied des Vorabbesuchs der DFB-Delegation gab es noch ein gemeinsames Bild mit Vertretern der Wake Forest University und der Stadt Winston-Salem.
Letztlich sorgten Tore von Moussa Sylla und Amin Younes (Handelfmeter) für den Testspiel-Erfolg der Schalker. Trainer Miron Muslic setzte auf seine vermeintliche A-Elf, die in dieser Zusammenstellung auch in Berlin auflaufen könnte.
Nach überstandenem Innenbandriss meldete sich Timo Becker rechtzeitig fit, stand in der Anfangsformation. Deutlich überraschender war hingegen, dass Sylla zunächst auf der Bank Platz nehmen musste. Statt des S04-Torjägers durfte Christian Gomis beginnen.