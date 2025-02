Nürnberger hatte beim Spiel gegen die SV Elversberg (0:3) seinen Gegenspieler Elias Baum laut DFB "heftig von hinten in die Beine getreten", sodass dieser verletzt ausgewechselt werden musste. Zudem habe sich Nürnberger mit dem Elversberger Spieler Maximilian Rohr angelegt.

"Von dieser Sperre sind fünf Meisterschaftsspiele sofort zu verbüßen. Der Strafrest von drei Meisterschaftsspielen wird für die Dauer von einem Jahr ab Rechtskraft des Urteils zur Bewährung ausgesetzt", teilte der DFB am Freitag mit.

Am 21. Spieltag der 2. Bundesliga brannten Darmstadts Fabian Nürnberger die Sicherungen durch. Nun teilte der DFB mit, wie lange der erfahrene Profi den Darmstädtern gesperrt fehlen wird.

Das Wichtigste in Kürze

Diesen "packte er erst am Hals und schlug ihm dann mit der flachen Hand ins Gesicht, nachdem ihn Rohr im Rahmen einer Rudelbildung zunächst an den Schultern festgehalten hatte". Beim Auswärtsspiel gegen den SSV Ulm darf der Verteidiger am 27. Spieltag wieder eingreifen.