2. Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

2. Bundesliga - Drei Tore in 15 Minuten: Kaiserslautern schlägt Darmstadt nach Schlussspurt

  • Aktualisiert: 31.08.2025
  • 15:38 Uhr
  • SID

Dank einer starken Schlussphase ringt der 1. FC Kaiserslautern den SV Darmstadt nieder. Erst in der Nachspielzeit drehen die "Roten Teufel" die Partie.

Aufatmen am Betzenberg: Der 1. FC Kaiserslautern hat sich nach einem holprigen Saisonstart in der 2. Liga den zweiten Saisonsieg geholt.

Naatan Skyttä (84.), Faride Alidou (90.+1) und Tobias Raschl (90.+7) führten die Roten Teufel in einer völlig wilden Schlussphase gegen Darmstadt 98 noch zu einem umjubelten 3:1 (0:0). Für die Hessen war die zwischenzeitliche Führung durch Isac Lidberg (62.) zu wenig.

Kaiserslautern verbesserte sich in der Tabelle auf Rang neun, Darmstadt ist nach der ersten Saisonpleite Sechster.

Das Wichtigste in Kürze

  • 2. Liga: 4. Spieltag

  • 2. Liga Aktuelle Tabelle

Darmstadt verpasst in Kaiserslautern nach Führung die Entscheidung

Beide Teams legten im Fritz-Walter-Stadion furios los, nutzten dabei ihre Chancen aber nicht. Danach stellten sich die Defensivreihen besser auf die Angriffsbemühungen des Gegners ein, zudem nahm die Präzision etwas ab - doch dann zeigte sich Darmstadt plötzlich schnörkellos. Mit einem schnellen Spiel überraschten die Gäste Kaiserslautern, Lidberg schloss ins kurze Eck ab.

Kaiserslautern wirkte nach dem Gegentreffer deutlich gezeichnet, Darmstadt bestimmte das Geschehen - verpasste trotz guter Möglichkeiten aber die vorzeitige Entscheidung. So konnten Skyttä, Alidou und Raschl die Partie am Ende noch drehen.

