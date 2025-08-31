Dank einer starken Schlussphase ringt der 1. FC Kaiserslautern den SV Darmstadt nieder. Erst in der Nachspielzeit drehen die "Roten Teufel" die Partie.

Aufatmen am Betzenberg: Der 1. FC Kaiserslautern hat sich nach einem holprigen Saisonstart in der 2. Liga den zweiten Saisonsieg geholt.

Naatan Skyttä (84.), Faride Alidou (90.+1) und Tobias Raschl (90.+7) führten die Roten Teufel in einer völlig wilden Schlussphase gegen Darmstadt 98 noch zu einem umjubelten 3:1 (0:0). Für die Hessen war die zwischenzeitliche Führung durch Isac Lidberg (62.) zu wenig.

Kaiserslautern verbesserte sich in der Tabelle auf Rang neun, Darmstadt ist nach der ersten Saisonpleite Sechster.