Fortuna Düsseldorf kommt in der 2. Bundesliga auch im Heimspiel gegen Karlsruhe weiterhin nicht nachhaltig in den Tritt.

Nach dem ersten Saisonsieg in der Vorwoche kam Fortuna Düsseldorf am Samstagabend in der 2. Bundesliga gegen den Karlsruher SC trotz einer engagierten Leistung nicht über ein 0:0 hinaus und sieht sich mit nur vier Punkten aus vier Spielen weiterhin deutlich von den eigentlich anvisierten Aufstiegsrängen entfernt.

Dort befindet sich mindestens über Nacht der drittplatzierte KSC. Düsseldorf verlässt immerhin den Relegationsplatz, steckt aber weiterhin in der unteren Tabellenhälfte fest.

Im Rahmen der "Fortuna für alle"-Aktion hatten sich 51.500 Fans freien Eintritt für die Partie gesichert, sie sahen eine über weite Strecken eifrige, aber zu harmlose Fortuna.