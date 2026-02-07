FC Barcelona steigt aus Superliga-Projekt aus - Laporta äußert sich in Statement

Entscheidung beim FC Barcelona: Die Katalanen lassen das Superliga-Projekt endgültig hinter sich.

Der FC Barcelona hat seinen Rückzug aus dem Projekt einer europäischen Super League erklärt. In einem Statement teilte der Klub mit, dass die "European Super League Company" sowie die noch beteiligten Vereine offiziell über diesen Schritt informiert worden seien.

Noch im Oktober des vergangenen Jahres hatte Barca-Präsident Joan Laporta versucht, das stark in die Kritik geratene Projekt neu anzustoßen. "Wir sind für den Frieden, denn es gibt einen Weg für die Vereine der Super League, zur UEFA zurückzukehren", sagte Laporta, nachdem bereits mehrere Vereine ausgestiegen waren und die UEFA dem neuen Wettbewerb bislang noch keine Genehmigung erteilt hatte.