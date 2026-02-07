- Anzeige -
Fußball

FC Barcelona steigt aus Superliga-Projekt aus - Laporta äußert sich in Statement

  • Aktualisiert: 07.02.2026
  • 15:06 Uhr
  • SID

Entscheidung beim FC Barcelona: Die Katalanen lassen das Superliga-Projekt endgültig hinter sich.

Der FC Barcelona hat seinen Rückzug aus dem Projekt einer europäischen Super League erklärt. In einem Statement teilte der Klub mit, dass die "European Super League Company" sowie die noch beteiligten Vereine offiziell über diesen Schritt informiert worden seien.

Noch im Oktober des vergangenen Jahres hatte Barca-Präsident Joan Laporta versucht, das stark in die Kritik geratene Projekt neu anzustoßen. "Wir sind für den Frieden, denn es gibt einen Weg für die Vereine der Super League, zur UEFA zurückzukehren", sagte Laporta, nachdem bereits mehrere Vereine ausgestiegen waren und die UEFA dem neuen Wettbewerb bislang noch keine Genehmigung erteilt hatte.

FC Barcelona steigt aus Superliga aus

Das unter dem Vorsitz von Real Madrids Präsident Florentino Pérez stehende Unternehmen hatte das Projekt 2024 reformiert. Die fortan als "Unify League" beworbene Liga sollte besser mit den bereits bestehenden Wettbewerben vereinbar sein.

Die jährlichen Platzierungen innerhalb der nationalen Ligen sollen im neuen Modus Voraussetzung für die dann garantierte Teilnahme in der "Unify League" sein. Ziel der Reform ist die Genehmigung der UEFA.

Mehrere frühere Mitinitiatoren, darunter Topvereine aus der Premier League wie der FC Chelsea und Manchester United, waren zuvor bereits ausgestiegen. Atlético Madrid sowie drei italienische Vereine hatten sich ebenfalls von dem Projekt verabschiedet. Barca war einer von ursprünglich zwölf Vereinen, die 2021 die Gründung eines neuen europäischen Liga-Wettbewerbs für Spitzenmannschaften angestoßen hatten.

