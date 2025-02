Rund um ein Abendspiel in der 2. Bundesliga soll es zu Fanausschreitungen gekommen sein. Laut einem Bericht wurden Feuerwerkskörper in Richtung der Kölner Anhänger geschossen.

Im Top-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Köln (3:0) kam es nach dem Spiel offenbar zu Übergriffen zwischen den Fanlagern.

Laut einem Bericht der "Bild" stürmten Magdeburger Anhänger nach dem Abpfiff der Partie in den Gästebereich der Avnet Arena in Sachsen-Anhalts Hauptstadt. Dabei schossen sie demnach Feuerwerkskörper in Richtung von rund 2000 Gästefans.

Einige Kölner stellten sich noch den Angreifern entgegen, bevor die Polizei eingriff und Schlimmeres verhindern konnte, heißt es weiter. Die Partie in Magdeburg war in der zweiten Hälfte bereits wegen einer riesigen Pyro-Show kurzzeitig unterbrochen worden.

Das Boulevardblatt zitiert Magdeburgs Pressesprecher Manuel Holscher zu den Vorkommnissen: "Wir befinden uns diesbezüglich aktuell in der Aufarbeitung und Einordnung."