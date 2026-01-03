Muslic im Fokus anderer Klubs? Schalke-Boss hofft auf Kontinuität

Der FC Schalke 04 befindet sich unter Trainer Miron Muslic im Aufschwung. Angst, der Coach könnte abgeworben werden, haben die Bosse nicht.

Schalkes Aufsichtsratschef Axel Hefer erwartet keinen schnellen Abschied des erfolgreichen Trainers Miron Muslic. "Ich glaube, dass der Verein und Miron sehr gut zueinander passen und dass Miron das auch zu schätzen weiß", sagte der Funktionär des Fußball-Zweitligisten dem "kicker" auf die Frage, ob er Sorge angesichts möglicher Angebote von anderen Top-Klubs habe: "Gerade dann, wenn man noch relativ am Anfang seiner Karriere steht, braucht man ein Umfeld, das zu einem selbst passt."

Er sei vor Muslics Verpflichtung von Plymouth Argyle im Sommer nicht voreingenommen gewesen - anders als einige Beobachter im Umfeld von Schalke 04. Nach all dem, was Sportvorstand Frank Baumann über Muslic berichtet habe, habe er sich sofort "gut vorstellen" können, "dass er zu uns passen würde", sagte Hefer und lobte: "Wenn man jetzt unsere Spiele verfolgt, erkennt man eindeutig eine eingeschworene Einheit." Nach der chaotischen Vorsaison stabilisierte Muslic Schalke in kürzester Zeit.