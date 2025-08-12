2. Bundesliga - FC Schalke 04: Stürmerstar lässt Hund zurück - Betreuerin muss Tierheim einschalten

Beim FC Schalke 04 zählt Moussa Sylla zu den Top-Spielern. Abseits des Platzes sorgt der Stürmer nun für Negativ-Schlagzeilen. Moussa Sylla gilt als einer der wenigen Lichtblicke in den letzten Monaten beim FC Schalke 04. In der vergangenen Spielzeit gehörte der Stürmer zu den Spielern, die halbwegs regelmäßig ihre Leistung abrufen konnten.

In der laufenden Spielzeit sorgte der Malier mit seinem 1:0 zum Zweitliga-Auftakt (2:1 vs. Hertha BSC) für Euphorie pur. Doch nun machte der 25-Jährige mit Negativ-Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Wie die "WAZ" berichtet, hat Sylla seinen drei Jahre alten Hund bei seiner Betreuerin zurückgelassen. Demnach soll die Hundesitterin den American Bully am 8. Juni im Düsseldorfer Privathaus des Schalke-Stars abgeholt haben.

Dies tat sie nach eigenen Angaben seit circa einem Jahr immer wieder. Nach dem 8. Juni antwortete die Familie allerdings nicht mehr auf Nachrichten.

