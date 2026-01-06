- Anzeige -
- Anzeige -
Premier League

FC Chelsea: Transfer von Trainer Liam Rosenior entfacht Fan-Wut - "Demütigung für Racing"

Der FC Chelsea hat Liam Rosenior als neuen Trainer verpflichtet. Bei den Fans seines Ex-Klubs Racing Straßburg kam die Aktion gar nicht gut an.

Der Wechsel von Trainer Liam Rosenior von Racing Straßburg zum englischen Topklub FC Chelsea hat die Debatte um das sogenannte Multi-Club-Ownership-Modell im Profifußball befeuert. Fans des französischen Erstligisten protestierten am Dienstag, Hintergrund ist die gemeinsame Eigentümerstruktur beider Vereine. Das US-Konsortium BlueCo hält die Mehrheit bei Chelsea und Straßburg.

"Der Transfer von Liam Rosenior ist ein weiterer demütigender Schritt in der Unterwerfung des Racing unter Chelsea", schrieb der Fanverband von Racing Straßburg in einer Erklärung. Ein Sprecher der wichtigsten Ultra-Gruppe des Klubs, die an der Spitze der Proteste steht, betonte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP: "Wir erkennen, dass die Verantwortlichen von Straßburg keine Stimme mehr haben. Und generell fordern wir die Institutionen auf, dieses Modell zu stoppen, das den Fußball in Frankreich zerstört."

- Anzeige -
- Anzeige -

Die Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Chelsea und Racing Straßburg mit zahlreichen Spielertransfers

Seit 2023 wechselten 15 Spieler zwischen Straßburg und den Blues hin und her. Im selben Jahr war Straßburg von der BlueCo Group um den US-Unternehmer Todd Boehly übernommen worden, Boehly ist seit Mai 2022 auch Mitbesitzer des FC Chelsea. Rosenior wurde am Dienstag als Nachfolger von Enzo Maresca bei den Blues vorgestellt.

Multi-Club-Ownership ist ein Modell, bei dem derselbe Besitzer Anteile oder die Kontrolle über mehrere Klubs besitzt. Prominente Beispiele sind die City Football Group mit Manchester City an der Spitze oder Red Bull mit RB Leipzig als größtem Klub. Kritiker warnen vor Interessenskonflikten und einer Gefährdung der sportlichen Integrität.

Mehr Fußball:
NEWS: Coach de Strasbourg, Liam Rosenior, a annoncÃ le 6 janvier 2026 qu il Ã tait parvenu Ã un accord verbal pour rejoindre Chelsea. Manager Racing Strasbourg Liam Rosenior ENG assiste Ã une confÃ...
News

FC Chelsea: Rosenior wird neuer Trainer - Vertrag bis in 30er

  • 06.01.2026
  • 10:03 Uhr
Ruben Amorim
News

Manchester United trennt sich von Trainer Amorim

  • 05.01.2026
  • 13:48 Uhr
Football - FA Premier League - Fulham FC v Liverpool FC LONDON, ENGLAND - Sunday, January 4, 2026: Liverpool s Florian Wirtz reacts to his attempt on goal flagged offside which was later ruled as a...
News

Verwirrung um Wirtz-Tor: "Sicher, dass es Abseits war"

  • 05.01.2026
  • 09:27 Uhr
Jubel: Enzo Fernández sichert Chelsea einen Punkt
News

Chelsea schockt ManCity spät

  • 04.01.2026
  • 20:40 Uhr
Florian Wirtz lässt Bernd Leno keine Chance
News

Last-Minute-Drama: Wirtz trifft für Liverpool

  • 04.01.2026
  • 18:46 Uhr
imago images 1070861505
News

Dank Doppelpack: Aston Villa überholt ManCity

  • 03.01.2026
  • 16:11 Uhr
Tom Brady und Kai Wagner
News

Tom Brady lockt deutschen Fußballer zu seinem Verein

  • 02.01.2026
  • 13:22 Uhr
imago images 1070823075
News

Maresca-Aus bei Chelsea: Kommt ein Ex-Bundesliga-Trainer?

  • 02.01.2026
  • 10:45 Uhr
Pep Guardiola mit Mittelfeldspieler Rodri
News

City-Patzer: Guardiola setzt Hoffnung auf Rückkehrer

  • 02.01.2026
  • 08:13 Uhr
London, England, 30th December 2025. Enzo Maresca, Manager of Chelsea looks dejected during the Chelsea vs AFC Bournemouth Premier League match at Stamford Bridge, London. Picture credit should rea...
News

Trainer-Beben: Chelsea feuert Enzo Maresca

  • 01.01.2026
  • 14:00 Uhr