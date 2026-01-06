Der FC Chelsea hat Liam Rosenior als neuen Trainer verpflichtet. Bei den Fans seines Ex-Klubs Racing Straßburg kam die Aktion gar nicht gut an.

Der Wechsel von Trainer Liam Rosenior von Racing Straßburg zum englischen Topklub FC Chelsea hat die Debatte um das sogenannte Multi-Club-Ownership-Modell im Profifußball befeuert. Fans des französischen Erstligisten protestierten am Dienstag, Hintergrund ist die gemeinsame Eigentümerstruktur beider Vereine. Das US-Konsortium BlueCo hält die Mehrheit bei Chelsea und Straßburg.

"Der Transfer von Liam Rosenior ist ein weiterer demütigender Schritt in der Unterwerfung des Racing unter Chelsea", schrieb der Fanverband von Racing Straßburg in einer Erklärung. Ein Sprecher der wichtigsten Ultra-Gruppe des Klubs, die an der Spitze der Proteste steht, betonte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP: "Wir erkennen, dass die Verantwortlichen von Straßburg keine Stimme mehr haben. Und generell fordern wir die Institutionen auf, dieses Modell zu stoppen, das den Fußball in Frankreich zerstört."