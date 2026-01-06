Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
FC Bayern München: Comeback von Jamal Musiala im Januar "mehr als realistisch"
- Aktualisiert: 06.01.2026
- 17:47 Uhr
- SID
Jamal Musiala arbeitet an seinem Comeback beim FC Bayern München. Sportdirektor Christoph Freund gibt Einblicke in die Planung.
Die Verantwortlichen von Fußball-Rekordmeister Bayern München rechnen fest mit einem Comeback von Jamal Musiala noch in diesem Monat.
"Ein Einsatz im Januar ist mehr als realistisch", sagte Sportdirektor Christoph Freund im Interview mit Münchner "Merkur/tz" (Mittwoch-Ausgabe). Zuletzt hatte bereits Musiala selbst angekündigt, "in den kommenden Wochen" erste Einsatzminuten sammeln zu wollen.
Laut Trainer Vincent Kompany könnte es sogar ziemlich schnell gehen. "Wir haben gesagt, wenn er in einem der nächsten drei Spiele vielleicht ein paar Minuten bekommt, dann sind wir zufrieden", sagte der Belgier vor dem Testspiel des deutschen Rekordmeisters bei RB Salzburg, das für Musiala, der seit seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM im vergangenen Sommer ausfällt, "noch ein bisschen zu früh" kam.
Die Bayern starten am Sonntag (17:30 Uhr im Liveticker) gegen den VfL Wolfsburg ins neue Jahr. Mittwochs darauf geht es zum 1. FC Köln, drei weitere Tage später zu RB Leipzig. "Alles läuft positiv", sagte Kompany bei fcb.tv mit Blick auf Musiala, der von Freund in den höchsten Tönen gelobt wurde. "Man merkt, wie sehr er alles gibt, um wieder auf dem Platz zu stehen. Er hat richtig Lust auf Fußball, auf den Alltag mit der Mannschaft, auf die Kabine. Er wirkt sehr positiv, das macht einfach Spaß zu sehen." Musiala, so der Österreicher, "strahlt regelrecht".
FC Bayern: Zahlreiche Ausfälle bei Testspiel gegen RB Salzburg
In Salzburg fehlten Kompany neben Musiala auch Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Sacha Boey. "Keiner von denen wird langfristig fehlen, aber im Moment gehört es noch ein bisschen dazu. Manche sind krank, manche haben ein Programm, das sie noch machen müssen", sagte Kompany.
Grundsätzlich sei er zuversichtlich für den Restart, in den ersten Trainings habe er eine Mannschaft erlebt, "die richtig Bock hat". Ein wenig Sorgen macht dem Coach das straffe Auftaktprogramm mit sieben Spielen in 21 Tagen. "Das ist schon heftig, gerade wenn man so aus dem Urlaub kommt", sagte er, "aber der Urlaub war nicht zu lange, die Jungs sind fit und wenn der Kader diese Phase übersteht, dann kommen wir ganz, ganz stark in die wichtige Saisonphase, in der alles entschieden wird."
