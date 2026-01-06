Jamal Musiala arbeitet an seinem Comeback beim FC Bayern München. Sportdirektor Christoph Freund gibt Einblicke in die Planung.

Die Verantwortlichen von Fußball-Rekordmeister Bayern München rechnen fest mit einem Comeback von Jamal Musiala noch in diesem Monat.

"Ein Einsatz im Januar ist mehr als realistisch", sagte Sportdirektor Christoph Freund im Interview mit Münchner "Merkur/tz" (Mittwoch-Ausgabe). Zuletzt hatte bereits Musiala selbst angekündigt, "in den kommenden Wochen" erste Einsatzminuten sammeln zu wollen.

Laut Trainer Vincent Kompany könnte es sogar ziemlich schnell gehen. "Wir haben gesagt, wenn er in einem der nächsten drei Spiele vielleicht ein paar Minuten bekommt, dann sind wir zufrieden", sagte der Belgier vor dem Testspiel des deutschen Rekordmeisters bei RB Salzburg, das für Musiala, der seit seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM im vergangenen Sommer ausfällt, "noch ein bisschen zu früh" kam.

Die Bayern starten am Sonntag (17:30 Uhr im Liveticker) gegen den VfL Wolfsburg ins neue Jahr. Mittwochs darauf geht es zum 1. FC Köln, drei weitere Tage später zu RB Leipzig. "Alles läuft positiv", sagte Kompany bei fcb.tv mit Blick auf Musiala, der von Freund in den höchsten Tönen gelobt wurde. "Man merkt, wie sehr er alles gibt, um wieder auf dem Platz zu stehen. Er hat richtig Lust auf Fußball, auf den Alltag mit der Mannschaft, auf die Kabine. Er wirkt sehr positiv, das macht einfach Spaß zu sehen." Musiala, so der Österreicher, "strahlt regelrecht".