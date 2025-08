Der FC Schalke 04 hat die neue Saison der 2. Bundesliga mit einem Statement-Sieg gegen Hertha BSC eröffnet. Gegen Aufstiegsfavorit Hertha BSC gewann das Schalker-Team von Trainer Miron Muslic bei dessen Pflichtspiel-Premiere verdient mit 2:1 (2:0) - und vervielfachte damit gleich zum Auftakt die neu entbrannte königsblaue Euphorie. Moussa Sylla (16.) und Neuzugang Nikola Katic (23.) brachten die mit 62.083 Zuschauern ausverkaufte Arena zum jubeln, Sebastian Grönning (89.) sorgte spät noch einmal für Spannung. In der hektischen Schlussphase sah Torschütze Katic wegen eines Handspiels zudem Gelb-Rot (90.+8). Kommentar: Nicht zu früh jubeln, Schalke!

"Finanzkrise, Lizenzsorgen, Maulwürfe": S04-Fans mit Choreo vor Hertha-Spiel Keine drei Monate nach der historisch schlechten Saison samt Beinahe-Abstieg in die 3. Liga beeindruckte S04 aber vor allem mit Wille und offensivem Powerfußball. Die Hertha um den Ex-Schalker und Hoffnungsträger Fabian Reese setzte dagegen zum fünften Mal in Folge einen Saisonstart in den Sand.

Schalke muss ohne Kapitän Karaman auskommen Muslic konnte bis auf Kapitän Kenan Karaman (nach seiner Knieverletzung noch nicht bei 100 Prozent) auf seine Top-Elf setzen - und den Anpfiff gar nicht erwarten.

"Schalke ist eine Wucht, ein Gigant. Ich freue mich wie ein kleines Kind", sagte der Österreicher im Vorfeld, auch sein Gegenüber Stefan Leitl sprach von einem "absoluten Highlightspiel" zweier "Schwergewichte im deutschen Fußball." Die Schalker Nordkurve sorgte mit einer beeindruckenden Choreo endgültig für Bundesliga-Atmosphäre. Entgegen vieler Erwartungen dominierte Königsblau von Beginn an das Spielgeschehen. Die Berliner, die in einer ausgeglichenen Liga als größter Aufstiegsfavorit ausgemacht wurden und dieses Ziel auch offensiv ausgegeben hatten, bekamen ihre Qualität überhaupt nicht auf den Rasen. Allen voran der in der Schalker Knappenschmiede ausgebildete Reese - zuletzt von Bundestrainer Julian Nagelsmann als Unterschiedsspieler betitelt - tauchte völlig unter.

Abwehrchef Katic: Erst Torschütze, dann Platzverweis Ein langer Einwurf von Christopher Antwi-Adjei landete auf dem Kopf von Sylla, Hertha-Stürmer Dawid Kownacki klärte in letzter Not auf der Linie (13.). Nur drei Minuten später durfte Sylla nach einer Willensleistung von Peter Remmert dann aber einschieben und jubeln. Muslic ballte die Faust in Richtung Nordkurve, umarmte den Torschützen, der S04 noch verlassen und eine ordentliche Ablösesumme einbringen könnte - und forderte gleich wieder Fokus.

