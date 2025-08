ran zeigt die Stimmen zum Zweitliga-Auftakt in die Saison 2025/26.

Während anschließend nach der über weite Strecken überzeugenden Leistung bei Schalke um Rückkehrer Timo Becker Party-Stimmung herrschte, zeigten sich die Herthaner verständlicherweise infolge der Auftaktpleite in Gelsenkirchen frustriert.

Der FC Schalke 04 hat zum Saisonauftakt der 2. Bundesliga einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen Hertha BSC eingefahren. ran zeigt die Stimmen zum Zweitliga-Auftakt in die Saison 2025/26.

Timo Becker (FC Schalke 04): "Es gibt nichts Geileres. Genau so habe ich mir die Rückkehr vorgestellt, es ist einfach so geil. Das Spiel wurde immer hitziger, wir haben gekämpft wie die Löwen und Mentalität gezeigt."

Loris Karius (FC Schalke 04): "Wir haben von Tag 1 in der Vorbereitung hart gearbeitet mit Blick auf das heutige Spiel und unsere Chance gewittert, obwohl uns Viele nicht so viel zugetraut haben. Wir haben unseren Matchplan eigentlich perfekt umgesetzt, haben heute wirklich das Maximum rausgeholt."

Miron Muslic (Trainer FC Schalke 04): "Wir haben Hertha in der ersten Halbzeit keine Luft zum Atmen gegeben, hohe Ballgewinne provoziert. Genau das war Teil unseres Plans. Peter Remmert hat in der Vorbereitung eine faire Chance bekommen, wie jeder Spieler. Er hat seine Chance genutzt und stand deshalb heute in der Startelf. Wir müssen weiter den Mut haben, auf junge Spieler zu setzen, die Talente aus der 'Knappenschmiede' forcieren. Schalkes Nachwuchsarbeit hat nicht umsonst einen hervorragenden Ruf. Wir möchten diese Wege standhaft fortsetzen."