In der 2. Bundesliga hat Aufstiegskandidat Hertha BSC den nächsten Sieg eingefahren. Für Kaiserslautern endete das Gastspiel in Braunschweig mit einer Niederlage.

Der Zweitligist Hertha BSC hat seine Siegesserie in der 2. Bundesliga fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl gewann bei Absteiger Holstein Kiel 1:0 (0:0) und hat nach dem sechsten Pflichtspielerfolg nacheinander die Aufstiegsplätze fest im Visier. Der Rückstand auf Rang zwei beträgt nur noch drei Punkte.

Der eingewechselte Dawid Kownacki erzielte den Treffer der Gäste (75.), die bei den sechs Siegen immer ohne Gegentor blieben. Kiel muss sich in der Tabelle immer mehr nach unten orientieren.

Der 1. FC Kaiserslautern hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga wichtige Punkte liegen lassen. Trainer Torsten Lieberknecht verlor mit seiner Elf bei seinem früheren Verein Eintracht Braunschweig völlig verdient mit 0:2 (0:1) und hat damit nun vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Aus den vergangenen fünf Partien holten die Pfälzer lediglich einen Sieg.