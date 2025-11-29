2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
2. Bundesliga: Hertha feiert nächsten Sieg - Lautern verliert bei Lieberknecht-Rückkehr in Braunschweig
- Veröffentlicht: 29.11.2025
- 15:26 Uhr
- SID
In der 2. Bundesliga hat Aufstiegskandidat Hertha BSC den nächsten Sieg eingefahren. Für Kaiserslautern endete das Gastspiel in Braunschweig mit einer Niederlage.
Der Zweitligist Hertha BSC hat seine Siegesserie in der 2. Bundesliga fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl gewann bei Absteiger Holstein Kiel 1:0 (0:0) und hat nach dem sechsten Pflichtspielerfolg nacheinander die Aufstiegsplätze fest im Visier. Der Rückstand auf Rang zwei beträgt nur noch drei Punkte.
Der eingewechselte Dawid Kownacki erzielte den Treffer der Gäste (75.), die bei den sechs Siegen immer ohne Gegentor blieben. Kiel muss sich in der Tabelle immer mehr nach unten orientieren.
Der 1. FC Kaiserslautern hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga wichtige Punkte liegen lassen. Trainer Torsten Lieberknecht verlor mit seiner Elf bei seinem früheren Verein Eintracht Braunschweig völlig verdient mit 0:2 (0:1) und hat damit nun vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Aus den vergangenen fünf Partien holten die Pfälzer lediglich einen Sieg.
Max Marie (34.) und Erencan Yardimci (49.) trafen für die Eintracht, die im Kampf um den Klassenerhalt nach vier Niederlagen in Serie mal wieder einen Dreier holen konnte. Für die Elf von Heiner Backhaus war es der vierte Heimsieg nacheinander gegen Kaiserslautern, bei besserer Chancenverwertung hätte dieser auch deutlicher ausfallen können.
Nächster VfL-Sieg: Bochum mit Blitzstart in Fürth
Dank einer furiosen Anfangsphase hat sich der VfL Bochum weiter Luft im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga verschafft. Bei der desolaten SpVgg Greuther Fürth gewann das Team von Uwe Rösler mit 3:0 (3:0) und knüpfte damit nach der unnötigen Niederlage gegen Dynamo Dresden (1:2) wieder an die guten Leistungen unter dem neuen Trainer an.
Binnen 17 Minuten entschieden die Bochumer die Partie. Doppelpacker Ibrahima Sissoko stellte die Weichen auf Auswärtssieg (9./13.), ehe Philipp Hofmann nachlegte (17.) und für Enttäuschung und Unruhe auf den Rängen sorgte.
Ein schnelleres 3:0 gab es in der Historie Bochums lediglich einmal: 1989 erzielte der VfL beim Hamburger SV (4:1) drei Tore nach 16 Minuten. Fürth steckt nach der Niederlage tief im Tabellenkeller fest.