2. Bundesliga: SV Elversberg verpasst Sprung auf Platz zwei - Dynamo Dresden feiert ersten Heimsieg

Während Darmstadt und Elversberg sich im Duell um die Aufstiegsplätze mit einem Unentschieden zufriedengeben müssen, feiert Dresden den ersten Heimsieg der Saison. Die SV Elversberg hat den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Saarländer kamen am 14. Spieltag nicht über ein 0:0 gegen Darmstadt 98. Durch das Remis im Verfolgerduell vergaben auch die Lilien (26 Punkte) ihre Chance, auf Rang drei zu klettern. Dort rangieren die Elversberger (27 Zähler), die seit mittlerweile zehn Heimspielen ungeschlagen sind. Die Anfangsphase gehörte den Darmstädtern. Der schwedische Torjäger Isac Lidberg hatte die Führung aus kurzer Distanz auf dem Fuß, der Elversberger Torhüter Nicolas Kristof lenkte den Ball an die Latte (7.).

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Auch in der Folge blieben die Gäste gefährlich, Killian Corredor konnte eine weitere große Chance nicht nutzen (27.). Nach einer knappen halben Stunde wurde Elversberg stärker, auch vor dem Darmstädter Tor wurde es mehrmals brenzlig.

- Anzeige -

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf kassiert nächsten Dämpfer Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams, nach rund einer Stunde sah alles nach einem torlosen Remis aus. Weder die Elversberger noch die Darmstädter konnten sich echte Chancen erarbeiten, außer Mittelfeldzweikämpfen war kaum etwas geboten, das Spiel schleppte sich dahin. Aufregend wurde es erst wieder in der 80. Minute: Younes Ebnoutalib vergab die große Möglichkeit zur Elversberger Führung. Dynamo Dresden hat den ersten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert und Fortuna Düsseldorf dabei den nächsten Dämpfer verpasst. Fußball: Bei Verschärfungen der Politik - Fans drohen mit Widerstand

Premier League: Nach knapper Niederlage gegen Manchester - Leeds-Coach Daniel Farke schäumt über City und Donnarumma Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm setzte sich mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Nordrhein-Westfalen durch und verließ die Abstiegsränge. Alexander Rossipal (45.) und der Ex-Düsseldorfer Vincent Vermeij (53.) sorgten mit ihren Treffern für den zweiten Dresdner Erfolg in Serie. Mit nun 13 Punkten kletterte Dynamo auf Platz 15 und liegt nur noch einen Zähler hinter dem Tabellen-14. aus Düsseldorf. Für die Fortuna traf der eingewechselte Christian Rasmussen (84.).

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Düsseldorfer Anschlusstreffer kommt zu spät Im Rudolf-Harbig-Stadion entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, gefährliche Torchancen erspielten sich beide Teams zunächst aber kaum. Vielversprechende Möglichkeiten vergaben Jakob Lemmer (36.), der beim vermeintlichen Führungstreffer für Dresden deutlich im Abseits stand, und Cedric Itten (40.), der wenig später auf der anderen Seite an den Pfosten köpfte. Kurz vor der Pause brachte Rossipal die Gastgeber schließlich sehenswert in Führung. Dresden erwischte auch den besseren Start in die zweite Hälfte, Vermeij traf aus kurzer Distanz. Dresden hatte zunächst mehr vom Spiel, Düsseldorf versuchte dagegenzuhalten. Nach dem Tor von Rasmussen wurde es wieder spannend. In der Nachspielzeit verletzte sich Dynamo-Torhüter Lennart Grill offenbar schwerer. Für ihn musste Feldspieler Aljaz Casar ins Tor, da Dresden bereits fünfmal gewechselt hatte.

Preußen Münster gewinnt Prestigeduell Wichtiger Sieg im Prestigeduell: Preußen Münster hat dank eines späten Eigentors von Leon Schneider das intensive Derby bei Arminia Bielefeld noch mit 2:1 (1:1) gewonnen. Schneider lenkte den Ball bei einem Klärungsversuch in der 89. Minute unglücklich ins eigene Tor und ließ so die Preußen-Fans jubeln, Münster verbesserte sich durch den Sieg in der Tabelle auf Rang neun und vergrößerte den Abstand auf die Abstiegszone. FC Barcelona - Hansi Flick am Boden? Unterhaltung mit Raphinha schlägt Wellen

FC Bayern: Sonderanfertigung - Manuel Neuer setzt nun auf einen Vier-Finger-Handschuh Zuvor hatte Oliver Batista Meier (32.) noch für die Gäste getroffen. Bielefeld war durch einen Foulelfmeter von Joel Grodowski (8.) zunächst in Führung gegangen. Bielefeld erwischte zu Hause auf der Alm den besseren Start, Grodowski verwandelte den Strafstoß an seinem 28. Geburtstag sicher und die Arminia gab in der Folge deutlich den Ton an.

- Anzeige -